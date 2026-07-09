Getrennt: Das erzählte Jack Antonoff auf Taylors Hochzeit

Bei Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) in New York sorgte nicht nur das Brautpaar für Gesprächsstoff. Auch Jack Antonoff (42), einer der engsten Vertrauten der Sängerin, stand im Mittelpunkt – allerdings wegen einer auffälligen Abwesenheit: Seine Ehefrau Margaret Qualley (31) erschien nicht zur rauschenden Feier im Madison Square Garden, zu der laut Berichten mehr als 1.000 Gäste geladen waren. Jack nahm stattdessen seine Schwester Rachel Antonoff mit – sowohl zur eigentlichen Hochzeit als auch zum Rehearsal Dinner am Vorabend. Gegenüber Bekannten soll er laut Daily Mail erklärt haben, er und Margaret hätten vor der Hochzeit einen "Streit" gehabt.

Doch hinter dieser Erklärung steckt offenbar mehr als eine Meinungsverschiedenheit. Page Six bestätigte, dass sich die beiden nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt haben. Ein Insider schilderte dem Magazin, Jack sei "sehr eigen" gewesen, was seine Vorstellungen anging. "Er bevorzugte es oft, dass Dinge auf seine Art erledigt werden, und Margaret hatte nicht immer das Gefühl, dass ihre Perspektive gehört wurde oder das gleiche Gewicht hatte", so die Quelle. Die Kommunikation sei "eine Herausforderung" in ihrer Beziehung gewesen. Dass die Trennung bereits länger zurückliegt, deuteten auch Margarets Social-Media-Aktivitäten an: Sie änderte ihren Instagram-Namen, der zuvor auf Jacks Song "Isimo" anspielte, und löschte gemeinsame Fotos mit ihm. Jack selbst strich im Juni einen Song über seine Frau aus dem Tourset seiner Band Bleachers. Ungeachtet all dem wurde er kurz nach Bekanntwerden der Nachrichten in Brooklyn noch mit seinem Ehering fotografiert.

Margaret und Jack hatten im August 2023 geheiratet, nachdem sie sich 2021 auf einer Party kennengelernt hatten. Jack schwärmte noch im April in einem Interview in der "Howard Stern Show", er habe bereits in dem Moment, als er Margaret das erste Mal sah, gewusst, dass sie die Richtige sei. Und auch im Juni ließ er gegenüber der "Today Show" verlauten, er "liebe es, verheiratet zu sein". Dem Magazin People zufolge war die Beziehung zwischen den beiden zuletzt jedoch "holprig" – die Trennung kommt nur wenige Wochen vor dem dritten Hochzeitstag des Paares.

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Getty Images Jack Antonoff und Maragaret Qualley im April 2022 in Las Vegas

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Getty Images Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, Taylor Swift und Jack Antonoff bei den Grammy Awards 2024

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Getty Images Jack Antonoff bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026