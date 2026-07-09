Nach Krebsdiagnose: Shaina Hurley erwartet Baby Nummer zwei

Freudige Neuigkeiten bei Shaina Hurley: Die Reality-TV-Bekanntheit aus der Netflix-Show "Love Is Blind" erwartet ihr zweites Kind. Das bestätigte ein Sprecher des Paares gegenüber dem Magazin People. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christos Lardakis freut sich Shaina auf den neuen Familienzuwachs – und das nach einer besonders bewegenden Zeit: Während ihrer ersten Schwangerschaft wurde bei der 36-Jährigen Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Umso größer ist die Dankbarkeit des Paares nun. "Unsere Herzen sind so erfüllt, während wir uns darauf vorbereiten, ein weiteres kleines Baby in unsere Familie zu begrüßen", erklären die beiden zu Babybauchfotos am Strand und ergänzen: "Nach allem, was wir während meiner letzten Schwangerschaft durchgemacht haben, insbesondere die unerwartete Krebsdiagnose, fühlt sich diese Zeit noch kostbarer an."

Das Baby wird Geschwisterchen von Söhnchen Yiorgos, der im Februar 2024 das Licht der Welt erblickte. Damals nannten Shaina und Christos ihn ihr "Wunderbaby" – ein Hinweis auf die schwierigen Umstände rund um die Schwangerschaft. Denn kurz nachdem Shaina ihre erste Schwangerschaft im September 2023 bekanntgegeben hatte, folgte die erschütternde Diagnose: Gebärmutterhalskrebs. Nach der Geburt ihres gesunden Sohnes unterzog sich die Influencerin zwei Operationen, sogenannte Kaltmesserkonisationen, um den Krebs zu entfernen. Der erste Eingriff verlief nicht erfolgreich, doch der zweite brachte schließlich die ersehnte Nachricht. "Seit Juni bin ich endlich krebsfrei", verriet Shaina im September 2024 gegenüber dem Blatt. Nun betonen beide: "Wir nehmen keinen einzigen Moment als selbstverständlich hin."

Shaina und Christos lernten sich durch die beliebte Reality-TV-Sendung "Love Is Blind" kennen. In der zweiten Staffel der Netflix-Show verlobte sich Shaina zwar mit Kyle Abrams, sie löste die Verlobung jedoch auf und verließ das Format. Christos stand ihr von Beginn an zur Seite – eine Vertraute aus Shainas Umfeld beschrieb ihn damals gegenüber dem Portal als ihren "Fels in der Brandung" inmitten des ganzen Trubels rund um die Show. Das Paar heiratete im Juli 2022 gleich zweimal: zunächst standesamtlich und wenig später bei einer Feier im griechischen Vouliagmeni.

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Instagram / shaina.hurley Christos Lardakis und Shaina Hurley mit ihrem Sohn, November 2025

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Instagram / shaina.hurley Shaina Hurley, Realitystar

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Instagram / shaina.hurley Christos Lardakis und Shaina Hurley im August 2023