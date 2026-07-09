Timothée Chalamet gibt seinen Senf zum DFB-Aus bei der WM ab

Bei einem weltweiten Fan-Event zum Film "Dune: Part Three" hat Timothée Chalamet (30) das deutsche Publikum mit einem charmanten Seitenhieb auf die Fußball-Weltmeisterschaft überrascht. Warner Bros. hatte für das Event Fans in acht IMAX-Kinos rund um den Globus live zusammengeschaltet, darunter auch Berlin. Als Timothée auf die Bühne trat und das Publikum in den verschiedenen Städten begrüßte, wandte er sich plötzlich an die deutschen Zuschauer: "Es tut mir leid, was Deutschland bei der WM passiert ist." Grinsend wartete er auf eine Reaktion aus Berlin – die allerdings ausblieb, weil sein Kommentar dort technisch nicht zu hören war.

Aber nicht nur die DFB-Fans bekamen ihren Anteil an Chalamets Scherzen. Als Moderator Daniel Boschmann (45) das Berliner Publikum dazu aufrief, mit den Handylichtern durch den Saal zu schwenken, unterbrach der Schauspieler mitten in einer Antwort und fragte lachend: "Was geht in Berlin ab? Seid ihr auf einem Rave?" Regisseur Denis Villeneuve (58), der das Event eröffnet hatte, ehe er Timothée überraschend auf die Bühne holte, bekam ebenfalls sein Fett weg: Als die Verbindung nach Montreal kurz ausfiel, erkundigte sich der Schauspieler gespielt besorgt, ob alles mit der Familie des kanadischen Filmemachers in Ordnung sei. Den Abend schloss Timothée mit den Worten, solche Fan-Events könne er am liebsten jeden Tag machen.

Timothée ist für seine sportliche Begeisterung bekannt. Zuletzt ließ er es sich nicht nehmen, den NBA-Triumph der New York Knicks zu feiern – erst reiste er solo nach San Antonio, um den entscheidenden Finalsieg live mitzuerleben, und anschließend marschierte er im blau-orangen Hoodie durch die Meisterparade in New York. Offenbar lässt der Schauspieler kaum eine Gelegenheit aus, seine Liebe zum Sport zu zeigen – ob auf der Tribüne oder auf der Bühne.

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 32nd Annual Actor Awards 2026

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Getty Images Denis Villeneuve, Zendaya und Timothée Chalamet

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Getty Images Timothée Chalamet reagiert während Spiel 3 der NBA Finals zwischen Spurs und Knicks im Madison Square Garden