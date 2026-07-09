Neuer "Dune 3"-Trailer zeigt Pauls düsteres Schicksal

Warner Bros. hat am 8. Juli einen neuen Trailer zu "Dune: Teil Drei" veröffentlicht, dem finalen Kapitel der epischen Sci-Fi-Reihe von Regisseur Denis Villeneuve (58). Darin kämpft Timothée Chalamet (30) als Paul Atreides mit den Konsequenzen seiner Herrschaft: 17 Jahre nach seiner Machtergreifung hat er die Galaxie unterworfen und dabei Tausende von Welten vernichtet. "Vergebt mir für alles, was ich getan habe", fleht er im Trailer – ein Mann, der sich laut dem Magazin People selbst als "weit jenseits jeder Erlösung" bezeichnet. Der Film startet am 18. Dezember in den Kinos.

Neben Timothée sind auch Zendaya (29), Florence Pugh (30), Jason Momoa (46), Anya Taylor-Joy (30), Javier Bardem (57) und Josh Brolin (58) wieder mit dabei. Zendayas Figur Chani steckt in einem Liebesdreieck zwischen ihr, Paul und Pugh als Prinzessin Irulan, Pauls Ehefrau. "Ich habe dir vertraut", sagt Chani im Trailer, während sie Paul emotional konfrontiert. "Du hast mir versprochen, dass du niemals Macht in deinem Namen ergreifen würdest. Du hast mich überzeugt, dass dies deine Heimat ist – dass ich deine Heimat bin." Für zusätzliche Spannung sorgen die Rückkehr von Momoa als Duncan Idaho – obwohl seine Figur im ersten Film starb – sowie Robert Pattinson (40) als weißhaariger Bösewicht Scytale, der es auf Pauls Leben abgesehen hat, so Deadline.

Villeneuve hatte ursprünglich nicht geplant, unmittelbar nach "Dune: Teil Zwei" den dritten Teil zu drehen, doch die Geschichte ließ ihn nicht los. "Ich wachte mitten in der Nacht immer wieder mit diesen Bildern auf", erklärte er. Der Regisseur betonte gegenüber dem Magazin Empire bereits 2023, dass er Frank Herberts Romanvorlage "Dune Messiah" als eine Warnung verstehe: "Meine Adaption ist näher an seiner Idee, dass es eigentlich eine Warnung ist." Das Buch aus dem Jahr 1969 war Herberts Reaktion darauf, dass Leser Paul Atreides fälschlicherweise als Helden wahrnahmen.

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Szenenmotiv aus "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve mit Zendaya

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Imago Robert Pattinson in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve