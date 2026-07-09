Netz tobt: Zendaya schickte Privatjet für ihr Premierenkleid

Zendaya (29) sorgte bei der Weltpremiere von Christopher Nolans (55) neuem Film "Die Odyssee", in dem auch ihr Liebster, Schauspieler Tom Holland (30), mitwirkt, in London nicht nur mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen – sondern auch für gehörigen Wirbel hinter den Kulissen. Die Schauspielerin, die in dem Film die Göttin Athena spielt, erschien in einem beeindruckenden Schiaparelli-Kleid von Designer Daniel Roseberry. Das Kleid war kurz zuvor noch auf dem Runway der Haute-Couture-Show in Paris zu sehen gewesen – und genau das ist laut BuzzFeed der Kern des Skandals: Ihr Stylist Law Roach ließ das Kleid per Privatjet von Paris nach London einfliegen.

Ein Video, das auf dem Instagram-Account des französischen Modekritikers Lyas viral ging, zeigt Law backstage bei der Schiaparelli-Show. Darin fragt Lyas ihn, ob er das Kleid für eine Premiere am selben Abend ausgewählt habe – woraufhin Law antwortet: "Ja, ich bin letzte Nacht eingeflogen, um zur Show zu kommen. Ich habe einen Privatjet, der auf mich wartet." Als Lyas nachhakt, ob das Flugzeug auch für das Model warte, das das Kleid gerade trägt, entgegnet Law nur: "Und damit das Kleid von ihr ausgezogen werden kann, um es nach London zu bringen und es einem sehr besonderen Mädchen anzuziehen." In sozialen Netzwerken löste das Video eine Welle der Empörung aus – zumal die Zugverbindung per Eurostar zwischen Paris und London lediglich etwa zwei Stunden und 17 Minuten dauert.

Auf X (ehemals Twitter) häuften sich kritische Reaktionen. Ein Tweet mit mehr als 25.000 Likes lautet: "Ein Privatjet nur für ein Kleid ist zutiefst unethisch." Ein anderer mit über 16.000 Likes fügt hinzu: "Die Ultrareichen bringen mich dazu, Mode zu hassen. Wir werden (zurecht) dazu aufgefordert, Second-Hand einzukaufen, lokale Designer zu unterstützen, und dann braucht jemand auf der anderen Seite der Welt ein Kleid für fünf Minuten." Ähnliche Stimmen gab es auf Reddit: "Ich wäre angewidert, wenn Taylor Swift das täte, und ich mache für Zendaya keine Ausnahme. Das ist genauso widerlich, verschwenderisch und absurd", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ich liebe Zendaya, aber das ist ein wirklich schlechtes Bild. Das ist so eine verschwenderische Aktion für ein Kleid, das sie nur für ein paar Fotos getragen hat."

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Getty Images Zendaya bei der Weltpremiere von "The Odyssey" 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Getty Images Law Roach bei einer Modenshow von Tom Ford