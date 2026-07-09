Nacktfotos einer Toten: RTL teilt "Bad Boyfriends"-Statement

RTL sieht sich nach der Ausstrahlung einer brisanten Szene in der Realityshow "Bad Boyfriends" mit einem handfesten Shitstorm konfrontiert – und hat jetzt reagiert. In der Sendung durchsucht Kandidatin Michelle Mišić die Handys ihres Freundes Mladen Doric, bekannt als Maki, und stößt dabei auf weit mehr als nur flirty Nachrichten mit anderen Frauen. Auf einem zweiten Smartphone findet sie Nacktfotos und -videos einer Frau. Makis Erklärung: Die Aufnahmen seien ihm ungefragt über Instagram zugeschickt und automatisch in der iCloud gespeichert worden. Noch schockierender ist jedoch, was er über die abgebildete Frau behauptet – sie sei inzwischen tot, von ihrem Freund getötet worden.

Nachdem die Szene in den sozialen Netzwerken für massive Empörung gesorgt hatte, meldete sich RTL+ mit einem Statement auf Instagram zu Wort: "Wir bitten euch, mit dem in der heutigen Sendung behandelten Thema respektvoll und verantwortungsbewusst umzugehen. Bitte seht von Spekulationen ab. Hinter jeder Geschichte stehen reale Menschen – Angehörige und Freunde – deren Privatsphäre es zu schützen gilt." Gegenüber dem Magazin TV Movie äußerte sich eine RTL-Sprecherin ausführlicher und betonte, die Konfrontation mit den Inhalten sei "ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungsgeschichte von Michelle und Maki". Zugleich verwies sie darauf, dass Persönlichkeitsrechte gewahrt und den Teilnehmenden während der Dreharbeiten sowie der Ausstrahlung psychologische Betreuung zur Verfügung gestellt worden sei. Viele Nutzer zeigten sich dennoch irritiert – nicht nur über die Szene selbst, sondern auch darüber, dass der Sender sie überhaupt ausgestrahlt hat.

Als Michelle die Nacktfotos und -videos auf dem Zweithandy entdeckte, versuchte Maki sich herauszureden: "Das hat alles absolut nichts zu bedeuten. Ich war einfach nur nett zu den ganzen Followern!" Und auch bei den expliziten Aufnahmen blieb er bei seiner Version: Die Bilder seien ihm ungefragt per Instagram geschickt worden und durch die iCloud automatisch gespeichert worden. Auch bei Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel wurden schwere Vorwürfe öffentlich, nachdem Josh unter anderem einen Kuss mit einer Fremden eingestanden hatte. Besonders drastisch wirkte sein eigener Satz: "Das Ding blieb in der Hose, aber es gilt natürlich trotzdem als Fremdgehen."

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / maki8.0.8 Mladen Doric, Reality-Newcomer

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten