Rassismus-Eklat: Paraguays Senatorin beleidigt Mbappé erneut

Der Eklat rund um Kylian Mbappé (27) und eine paraguayische Politikerin nimmt kein Ende. Senatorin Celeste Amarilla de Boccia (61) hat den Kapitän der französischen Nationalmannschaft erneut mit heftigen Beleidigungen attackiert – diesmal sogar während einer öffentlichen Plenarsitzung. Dabei soll sie den Fußballstar unter anderem als "Hu*ensohn" bezeichnet haben. Zudem drohte sie dem Stürmer mit rechtlichen Schritten: "Leg dich nicht mit Paraguayern an, Mbappé", sagte sie laut dem Bericht und verwies auf den früheren Brasilien-Star Ronaldinho (46), der 2020 wegen der Einreise mit gefälschten Pässen in Paraguay in Untersuchungshaft saß. Mbappé solle sich bei ihr entschuldigen, andernfalls könne sie ihn verklagen.

Auslöser für den Streit ist das WM-Achtelfinale zwischen Frankreich und Paraguay, das die Franzosen mit 1:0 für sich entschieden hatten. Kylian soll Paraguays Torwart Orlando Gill nach dem Schlusspfiff den Handschlag verweigert haben. Die Senatorin behauptete außerdem, Mbappé habe den Keeper dabei angeschrien. In ihrem jüngsten Angriff betonte sie zudem, Frankreich stehe für große Geistesgrößen wie Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Victor Hugo oder Simone de Beauvoir. Sie weigere sich, dieses Erbe "auf Mbappé zu reduzieren". Auf die neuerlichen Angriffe reagierte nicht nur Kylian selbst – auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) stellte sich demonstrativ hinter den Kapitän der Équipe Tricolore.

Der Skandal hatte bereits nach dem Achtelfinale für internationale Schlagzeilen gesorgt, als Celeste Mbappé auf X mit einer Reihe rassistischer und beleidigender Aussagen überzog. Kylian hatte die Senatorin damals als "eine verachtenswerte Frau" und "unwürdig ihres Amtes" bezeichnet. Auch Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari sprach dem Spieler ihre Unterstützung aus. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen wegen öffentlicher Beleidigung eingeleitet.

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Getty Images Kylian Mbappé bei der Uefa Nations League 2025 beim Spiel Frankreich gegen Deutschland

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Instagram / celestesenadora Celeste Amarilla de Boccia, paraguayische Senatorin

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Getty Images Emmanuel Macron, französischer Präsident