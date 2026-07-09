130.000 Fans: BTS brechen mit London-Shows Zuschauerrekord

BTS haben mit ihren zwei ausverkauften Konzerten im Londoner Tottenham Hotspur Stadium einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Rund 130.000 Fans feierten die Südkoreaner am 6. und 7. Juli im Rahmen der "BTS World Tour Arirang in London". Laut Veranstalter Live Nation war es die bisher höchste Besucherzahl pro Show, seit das Stadion im April 2019 eröffnet wurde. Auf der Setlist standen neben Klassikern wie "IDOL" und "Fire" auch neue Tracks aus dem fünften Studioalbum "Arirang" – darunter "Hooligan", "Body to Body" und "Swim".

Beim Publikum und der Presse kamen die Auftritte bestens an. Die britische Zeitung The Times vergab vier Sterne und beschrieb die Musik als "gleichzeitig intensiv und süchtig machend". Auch die Bandmitglieder selbst zeigten sich bewegt. "Wir spüren dieselbe Emotion, die wir vor sieben Jahren im Wembley Stadium gespürt haben", wandten sie sich an ihre Fans. Und tatsächlich ist der Bezug zu Wembley kein Zufall – genau dort waren BTS im Jahr 2019 die ersten koreanischen Künstler, die eine Solo-Show veranstalteten.

Doch nicht nur live schreiben BTS gerade Geschichte. Vor einem Monat meldete Billboard den nächsten Megarekord: Das Album "Arirang" hielt sich zum neunten Mal in Folge in den Top Ten der Billboard 200. Das schaffte vor ihnen noch kein koreanischer Künstler. Auch die Single "Swim" blieb ganz oben in den Billboard-Singlecharts und unterstrich, wie groß das Comeback nach der Pause wirklich ausgefallen war. Parallel dazu waren die Südkoreaner damals mitten in ihrer Welttournee und hatten kurz zuvor in Las Vegas mit einem riesigen Stadtprojekt namens "Arirang: The City" für Aufsehen gesorgt.

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Getty Images V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope, BTS-Mitglieder

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Getty Images BTS bei ihrem Comeback-Konzert in Seoul, März 2026

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