Jessica Hnatyk schießt gegen "Prominent getrennt"-Kollegen

Kein gutes Haar lässt Jessica Hnatyk (25) an ihrer Zeit bei Prominent getrennt. Die Reality-TV-Bekanntheit trat in der aktuellen Staffel der Show gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Germain Wolf (25) an – und zieht im Gespräch mit Promiflash beim Event von Hej Mates im Rahmen der Berliner Fashion Week ein vernichtendes Fazit. Ihre Teilnahme beschreibt sie als "Horror, also ganz schlimm." Als einziges Highlight nennt sie den Drehort: "Das einzig Geile war, dass wir in Südafrika waren – das war wirklich das Beste daran."

Den anderen Kandidaten der Show stellt die 25-Jährige kein gutes Zeugnis aus. "Ich habe mich mit meinem Ex am besten von allen da drin verstanden – was schon was heißen muss. Die Kandidaten waren einfach katastrophal", sagt sie im Interview. Auf die Frage, ob sie noch Kontakt zum restlichen Cast habe, ist Jessicas Antwort eindeutig: "Nein, ich hab mit diesen ganzen Leuten generell nichts zu tun. Die sind einfach alle oberflächlich."

In der Villa hatte Jessica aber nicht nur Ärger mit den Kandidaten, sondern auch mit Gerüchten. In Folge zehn sorgte ihre plötzliche Annäherung an Richard Sternberg für ordentlich Zündstoff. Vor allem Richards Ex-Freundin Vanessa Brahimi reagierte sichtbar genervt. Jessica widersprach den Flirt-Vorwürfen gegenüber Promiflash deutlich: "Die einen sagen, es war Flirten, die anderen sagen, wir haben uns einfach nur gut verstanden. Für mich war es kein Flirten." Und sie legte nach: "Wir haben uns einfach gut verstanden. In meinen Augen ist Vanessa eifersüchtig gewesen. Klar, das ist ihr Ex-Freund und auf einmal redet er voll viel mit mir. Bei ihr redet er kein Wort – natürlich triggert einen das."

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RTL Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Jessica Hnatyk und Richard Sternberg bei "Prominent getrennt", 2026