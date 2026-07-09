"Casino Royale"-Star Joanna Pettet ist mit 83 verstorben

Hollywood trauert um Joanna Pettet. Die Schauspielerin, die vielen Fans durch ihre Rolle als Spionin im James-Bond-Film "Casino Royale" von 1967 bekannt ist, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Ihre Managerin Pam Dubois bestätigte den Tod gegenüber The Hollywood Reporter. Joanna verstarb im Temecula Valley Hospital im kalifornischen Temecula. In "Casino Royale" stand sie damals an der Seite von David Niven, der in dem Film den berühmten Geheimagenten spielte.

Neben ihrer wohl bekanntesten Filmrolle in "Casino Royale" war Joanna auch in weiteren Produktionen zu sehen. Im Western "Blue" aus dem Jahr 1968 spielte sie neben Terence Stamp, außerdem wirkte sie in mehreren Fernsehfilmen und Serien mit – darunter die Anthologieserie "Night Gallery" und die Soap "Knots Landing", in der sie 1983 eine wiederkehrende Rolle als Mordermittlerin übernahm. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie an der renommierten Neighborhood Playhouse, bevor sie am Broadway erste Bühnenerfahrungen sammelte – unter anderem gemeinsam mit Alan Bates und Gene Hackman im Stück "Poor Richard".

Eine besondere und tragische Verbindung verbindet Joanna mit der Schauspielerin Sharon Tate (†26). Nur wenige Stunden, bevor Tate im August 1969 gemeinsam mit vier weiteren Personen von Anhängern des Sektenführers Charles Manson ermordet wurde, hatte Joanna noch mit ihr und der Schauspielerin Barbara Lewis zu Mittag gegessen – sie gehörte damit zu den letzten Menschen, die Sharon lebend sahen. Auch im Privatleben blieb Joanna nicht von Schicksalsschlägen verschont: Ihr Sohn Damien Cord, den sie mit dem Schauspieler Alex Cord hatte, starb bereits 1993 im Alter von 26 Jahren an einer Heroinüberdosis.

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Getty Images Joanna Pettet, Schauspielerin

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Getty Images Joanna Pettet nach dem Empfang zum neuen James-Bond-Film "Casino Royale", London, 3. Juli 1966

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Keystone / Getty Images Sharon Tate (†26)

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