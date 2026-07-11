Nach Traumhochzeit: Hunter King erklärt Liebe zu Italien

Hunter King (32) hat auf Instagram neue Fotos ihrer Traumhochzeit in der Toskana veröffentlicht – und verrät jetzt auch, wie es überhaupt dazu kam, dass sie und ihr Mann Chris Copier ausgerechnet in Italien geheiratet haben. Die Schauspielerin, bekannt aus der Soap "The Young and the Restless" und zahlreichen Hallmark-Filmen, schilderte im Interview mit dem Magazin People die romantische Geschichte hinter der Entscheidung für ihr Hochzeitsziel. Der Ursprung liegt demnach bei Dreharbeiten: Für den Hallmark-Film "Two Scoops of Italy" war Hunter 2024 in Italien und entdeckte dabei gemeinsam mit Chris die Schönheit des Landes.

Im Interview mit People erzählte Hunter, dass sie sich während dieser Reise sofort in das Land verliebt habe. Bei einem Ausflug mit dem Zug nach Florenz und einer anschließenden Fahrt zu einem Weingut in der Toskana sei der Gedanke an eine Hochzeit dort zum ersten Mal aufgekommen. "Ich erinnere mich, wie ich auf die sanften Hügel blickte und dachte: 'Eines Tages sollten wir hier heiraten'", sagte sie. Für die Feier trug Hunter ein Kleid von Sarah Seven, Schuhe von Betsey Johnson und Schmuck von Brilliant Earth. Auch das Essen spielte bei dem Fest eine große Rolle: Es gab italienische Speisen im Familienstil, am Abend davor eine Pizza-Party und am Hochzeitstag unter anderem Crostini, handgemachte Pasta, Florentiner Steak und sogar eine Cannoli-Bar.

Bereits im Februar hatte das Paar heimlich geheiratet – standesamtlich, in einem mittelalterlich inspirierten Rahmen am Valentinstag in Los Angeles. Die große Feier in der Toskana folgte dann im Juni, mit rund 40 engen Freunden und Familienmitgliedern, darunter auch Hunters Schwester, Schauspielerin Joey King (26). Als Standesbeamtin fungierte Hunters beste Freundin. "Den Gang Hand in Hand mit meinem Ehemann zurückzugehen, während all unsere Familie und Freunde um uns herum jubelten, ist ein Gefühl, das ich nie vergessen werde", schwärmte Hunter gegenüber People. "Ich war noch nie so glücklich."

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Getty Images Hunter King spricht beim Hallmark Media Emmys FYChristmas Event im W Hotel Hollywood

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Getty Images Hunter King bei den 50. Gracie Awards der Alliance for Women in Media Foundation in Beverly Hills.

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Getty Images Hunter und Joey King bei Gold Meets Golden 2020