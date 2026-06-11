Hunter King und ihr Chris haben ein zweites Mal geheiratet

Schauspielerin Hunter King (32) und ihr Mann Chris Copier haben im Juni ihre Hochzeit in der Toskana gefeiert – und das war bereits ihr zweites Jawort. Rund drei Monate nachdem das Paar zunächst in einem mittelalterlich inspirierten Elopement in Los Angeles geheiratet hatte, kamen die beiden nun noch einmal mit 40 engen Freunden und Familienmitgliedern zusammen. Gefeiert wurde auf dem malerischen Weingut La Torre Sulla Via Francigena. Mit dabei war auch Hunters Schwester, Schauspielerin Joey King (26). Getraut wurden die beiden von Hunters bester Freundin, die als Standesbeamtin fungierte. The Knot berichtete zuerst über die romantische Zeremonie.

Für ihren großen Tag wählte Hunter ein Brautkleid des Labels Sarah Seven und kombinierte es mit Schuhen von Betsey Johnson. Ihr Outfit für das erste Eheversprechen im Februar war ganz dem mittelalterlichen Thema gewidmet: Beide trugen damals mittelalterlich inspirierte Kostüme. Die erste Trauung fand am Valentinstag in einem Standesamt in Studio City, Kalifornien, statt – demselben Ort, an dem auch Hunters Schwestern Joey und Kelli ihre standesamtlichen Trauungen abgehalten hatten. Anschließend wurde mit der Familie gefeiert und der Abend mit einer Partybus-Fahrt zu "Medieval Times" gekrönt. Für die Hochzeit in der Toskana übernahmen Hairstylistin Kyle Hugo und Maskenbildnerin Averi Lee, beide alte Bekannte aus gemeinsamen Hallmark-Projekten, das Styling der Braut.

Hunter und Chris lernten sich 2022 am Set des Indie-Films "Give Me Your Eyes" kennen, bei dem er als Erster Regieassistent tätig war. Seitdem haben sie bereits an mehreren weiteren gemeinsamen Projekten gearbeitet. Chris gab zuletzt mit "Rabisu" sein Debüt als Regisseur – der Film ist mittlerweile auf Streamingplattformen verfügbar. Den Antrag machte Chris im Oktober 2024 an einem Strand. Hunters Schwester Joey kommentierte die damals geteilte Verlobungsvideo-Nachricht auf Instagram begeistert: "WOOOOHOOO! Ich freue mich so für euch. Die süßeste und wunderbarste Neuigkeit." Hunter selbst beschrieb ihre Hochzeit in der Toskana gegenüber The Knot in bewegenden Worten: "Es war der magischste Moment, den ich je erlebt habe."

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Getty Images Hunter King bei den 50. Gracie Awards der Alliance for Women in Media Foundation in Beverly Hills.

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Getty Images Joey King bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Hunter und Joey King bei Gold Meets Golden 2020

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