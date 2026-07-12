Anthony Davis verkauft seine Luxusvilla mit Mega-Verlust

NBA-Star Anthony Davis hat seine prächtige Villa im noblen Bel Air Crest in Los Angeles verkauft – und dabei ordentlich Federn lassen müssen. Der Profibasketballer, der aktuell für die Washington Wizards spielt, erzielte für das Anwesen laut TMZ einen Verkaufspreis von 32 Millionen Dollar (rund 28 Millionen Euro). Ursprünglich hatte er die Immobilie für stolze 40 Millionen Dollar (rund 35 Millionen Euro) auf den Markt gebracht. Nachdem das Objekt etwa ein Jahr lang keinen Käufer gefunden hatte, kam es nun doch noch zum Abschluss – mit einem Verlust von rund 8 Millionen Dollar (etwa 7 Millionen Euro) gegenüber dem ursprünglich angestrebten Preis.

Wer sich das Anwesen ansieht, versteht schnell, warum es zunächst Interesse geweckt hat. Das Luxusobjekt bietet auf über 1.600 Quadratmetern insgesamt acht Schlafzimmer sowie eine beeindruckende Ausstattung: Aufzug, Heimkino, Spielzimmer, Nassbar und Weinkeller gehören ebenso dazu wie ein Fitnessstudio, ein eigener Friseursalon und ein Tennisplatz. Wer gern draußen ist, findet Cabana-Bereiche, eine Outdoor-Küche und einen Schlagkäfig vor. Das absolute Highlight ist ein Pool in olympischer Größe.

Für Anthony ist das Kapitel Los Angeles längst abgeschlossen. Der Center wurde im Februar 2025 von den Los Angeles Lakers im Rahmen eines spektakulären Deals zu den Dallas Mavericks getradet – im Tausch für Superstar Luka Doncic (27). Nur ein Jahr später, im Februar 2026, folgte der nächste Wechsel zu den Washington Wizards. Mit den Lakers hatte Anthony 2020 die NBA-Meisterschaft gewonnen. Die NBA gilt längst als Magnet für die Promiwelt. Erst bei den diesjährigen Finals verfolgten zahlreiche Hollywood-Stars die Spiele von den begehrten Courtside-Plätzen aus.

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Getty Images Anthony Davis im Juli 2019

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Getty Images Anthony Davis, Januar 2020

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Getty Images Ben Stiller während Spiel 1 der NBA Finals 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks in San Antonio

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Hat Anthony mit dem Verkauf für 32 Millionen US-Dollar am Ende den richtigen Move gemacht? Geht klar – Kapitel L.A. schließen und weiter. Nein – 8 Millionen Verlust, das war unnötig bitter. Ergebnis anzeigen