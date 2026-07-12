Christian Bale bereut diese Regisseur-Entscheidung bis heute

Christian Bale (52) rechnet überraschend deutlich mit einem früheren Karriere-Schritt ab: Der Hollywoodstar blickt noch heute kritisch auf seine Zusammenarbeit mit Regisseur Joseph McGinty Nichol (McG) beim Sci-Fi-Blockbuster "Terminator: Die Erlösung". In dem Film verkörperte Christian den Kultcharakter John Connor und sollte damit eigentlich eine neue Trilogie anstoßen – doch der Plan scheiterte an schwachen Kritiken und enttäuschenden Einspielergebnissen. Wie der Schauspieler nun im Gespräch mit dem Wall Street Journal einräumt, bereut er bis heute, dem Regisseur damals vertraut zu haben.

Dabei hatte Christian von Anfang an Zweifel an McGs Eignung für das Projekt. Beim ersten Treffen soll er dem Regisseur direkt gesagt haben, dass dessen Erfahrung und Filmografie nicht ausreichten, um das von James Cameron (71) erdachte Franchise weiterzuführen. McG, der sich zuvor vor allem mit den Actionkomödien "3 Engel für Charlie" einen Namen gemacht hatte, soll daraufhin regelrecht um Christian gebettelt haben. Der Schauspieler ließ sich überzeugen und gab ihm einen Vertrauensvorschuss – doch der Film, der 2009 in die Kinos kam und rund 200 Millionen Dollar gekostet hatte, spielte mit etwa 371 Millionen Dollar deutlich weniger ein als seine Vorgänger. Kritiker bemängelten vor allem erzählerische Schwächen und fehlende Weiterentwicklung der Story.

Auf die direkte Frage, ob er McG noch einmal eine Chance geben würde, antwortet er unmissverständlich: "Ich werde nicht erneut mit ihm arbeiten, aber ich wünsche ihm alles Gute." Mindestens genauso im Gedächtnis geblieben wie der Film selbst ist Christians berühmter Wutausbruch am Set von "Terminator: Die Erlösung", der seinerzeit für weltweite Schlagzeilen sorgte. Der Schauspieler, der 2011 für seine Rolle in "The Fighter" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, ist bekannt für seine intensive Herangehensweise an seine Rollen und seine hohen Ansprüche.

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Getty Images Christian Bale bei der Premiere von "The Pale Blue Eye" in Los Angeles am DGA Theater Complex

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ActionPress/Interfoto USA/SIPA Christian Bale, Schauspieler

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Collection Christophel © FILMAX / Castelao Christian Bale in "The Maschinist", 2004