"Kleines Geheimnis": Influencerin Sallys Welt ist schwanger

Influencerin Sallys Welt (37) hat eine besonders emotionale Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die Unternehmerin erwartet erneut Nachwuchs und ist wieder schwanger. Auf Instagram veröffentlichte Sally eine liebevoll zusammengestellte Bilderreihe, in der sie stolz ihren Babybauch sowie Ultraschallfotos präsentiert. Dazu schreibt sie: "Unsere Familie wächst und schon in ein paar Monaten dürfen unsere beiden Töchter ihr kleines Geschwisterchen kennenlernen." Die Netzbekanntheit spricht in dem Posting von einem "kleinen Geheimnis", das sie nun endlich mit ihrer Community teilen wolle.

In ihrem ausführlichen Text beschreibt Sally, wie besonders sich diese Schwangerschaft für sie anfühlt. Ihre beiden Kinder sind bereits 16 und elf Jahre alt – nach so vielen Jahren noch einmal ein Baby zu erwarten, empfindet die dreifache Mama in spe als etwas ganz Besonderes. "Obwohl ich schon Mama bin, fühlt sich diese Schwangerschaft nach 16 und 11 Jahren wie die allererste an – aufregend, emotional und einfach wunderschön", schwärmt sie in dem Beitrag. Sie betont außerdem, wie sehr sie sich auf das neue Kapitel im Familienleben freut und bedankt sich bei ihren Fans dafür, dass sie diesen neuen Weg gemeinsam mit ihr gehen. "Wir freuen uns unendlich auf dieses neue Kapitel und sind so glücklich, euch auf diese Reise mitzunehmen", fasst sie ihre Gefühle zusammen.

Sally war in den vergangenen Jahren vor allem durch ihre Back- und Kochvideos sowie verschiedene TV-Auftritte bekannt geworden und baute sich damit eine große Online-Community auf. Für Sally ist das Baby auch aus einem ganz anderen Grund etwas Besonderes: Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Partner. Anfang des Jahres hatte sie ihre Beziehung öffentlich gemacht und ihren Followern verraten: "Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen." Viel mehr Privatleben zeigte sie damals bewusst nicht. Auf einem Foto waren die beiden nur von hinten zu sehen.

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt und ihr Partner

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt, Influencerin