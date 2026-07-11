Gerücht: Brenda soll Laurenz mit Gigi Birofio betrogen haben

In der Reality-TV-Bubble sorgt ein neues Gerücht für heftiges Raunen: Social-Media-Star Laura Maria Lettgen (30), die vielen als Laura Blond bekannt ist, hat jetzt auf Instagram ein mysteriöses Video gepostet. Darin deutet sie einen brisanten Seitensprung an. In dem Clip schreibt sie: "Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass B. L. an seinem Geburtstag mit Gigi Birofio fremdgegangen ist." Sofort folgten Spekulationen: Viele Fans sind überzeugt, dass mit den Initialen Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch gemeint sein könnten. Denn Laurenz hat am 24. Februar Geburtstag und war fast zwei Jahre mit Brenda liiert.

Unter dem Posting von Laura sammeln sich seitdem zahlreiche Kommentare, in denen Nutzer rätseln, ob die geheimnisvolle Botschaft wirklich die Realitystars Brenda, Laurenz und Gigi meinen soll. Konkrete Beweise gibt es jedoch nicht, auch eine Stellungnahme der Beteiligten steht bisher aus. Einige Follower versuchen, aus alten Partyfotos und gemeinsamen Auftritten Hinweise abzuleiten, ob sich Brenda und Gigi überhaupt nähergekommen sein könnten. Andere mahnen zur Vorsicht und erinnern daran, dass Laura in ihrem Text keine vollständigen Namen nennt.

Brenda und Laurenz galten als eines der bekanntesten Pärchen der deutschen Realityszene. Die beiden hatten sich in der zweiten Staffel von Too Hot To Handle: Germany kennengelernt und waren seit März 2024 offiziell zusammen. Aber ihre Beziehung endete beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP im Dezember 2025, als Laurenz die Trennung verkündete. Nach dem Liebes-Aus blieb es um die Ex-Partner nicht ruhig: Denn TV-Projekte hatten mit verfrühten Leaks über ihren Beziehungsstatus für Schlagzeilen gesorgt. Reality Backpackers präsentierte Brena und Laurenz bereits als getrenntes Duo, obwohl der Temptation-TV-Treuetest noch nicht komplett ausgestrahlt war.

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Laurenz und Brenda beim finalen Lagerfeuer