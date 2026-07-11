Mit 21 Jahren: Emmy Rossum heiratete nach krassem Ultimatum

Emmy Rossum (39) hat jetzt in einem Podcast eine überraschende Ehe aus ihrer Vergangenheit öffentlich gemacht. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Shameless", war mit gerade einmal 21 Jahren zum ersten Mal verheiratet – und das unter ziemlich ungewöhnlichen Umständen. Im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (31) erzählte sie von ihrer damaligen Beziehung mit Justin Siegel, der bei Interscope Records arbeitete, und dem Ultimatum, das alles ins Rollen brachte: Kurz vor ihrer Abreise nach Mexiko für Dreharbeiten stellte er sie vor die Wahl – Trennung oder Ehe.

"Er sagte so etwas wie: 'Ich weiß nicht, ob die Beziehung die Distanz überleben wird, also sollten wir uns vielleicht trennen oder heiraten'", erinnerte sich Emmy im Podcast. Geplagt von zwei vorangegangenen Herzschmerzen wollte sie keine weitere Trennung riskieren – und willigte ein. Justin druckte daraufhin einen Ehevertrag aus dem Internet aus und ließ einen Standesbeamten ins Haus kommen. Die Ehe hielt sie geheim, "weil ich im Bauch spürte, dass es nicht richtig war", wie sie im Podcast erklärte. Als sie nach sechs Monaten aus Mexiko zurückkehrte – Justin hatte sie während der Dreharbeiten zum Film "Dragonball Evolution" nie besucht –, wurde ihr schnell klar, dass sie nicht zusammenpassten. Die Ehe wurde nach zwei Jahren, 2010, wieder geschieden. Ihre Mutter erfuhr erst bei der Ankündigung der Scheidung überhaupt von der Hochzeit.

Heute führt Emmy ein ganz anderes Familienleben. Seit 2017 ist sie mit dem Fernsehproduzenten Sam Esmail verheiratet. Die beiden bekamen ihr erstes Kind 2021, ihr zweites folgte 2023. Die Schwangerschaften hielt sie dabei stets geheim. Emmy hatte nach ihrer Scheidung von Justin zunächst eine Beziehung mit Adam Duritz, dem Leadsänger der Band Counting Crows, bevor sie Sam kennenlernte.

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Getty Images Emmy Rossum bei der New York City Ballet Spring Gala im David H. Koch Theater, Lincoln Center, am 7. Mai 2026

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Getty Images Emmy Rossum, Schauspielerin

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Getty Images Emmy Rossum und ihr Mann Sam Esmail im Oktober 2019 in New York City