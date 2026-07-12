So merkte Francesca, wie berühmt Papa Martin Scorsese ist

Francesca Scorsese hat verraten, wie sie als kleines Kind zum ersten Mal den Ruhm ihres Vaters Martin Scorsese (83) verstand. In der "Zach Sang Show" erinnerte sich die Schauspielerin und Content Creatorin daran, dass sie mit etwa vier Jahren in einer Cold Stone Creamery stand und dort einer älteren Frau sagte: "Mein Vater ist Martin Scorsese." Die Reaktion blieb ihr bis heute im Kopf. Die Frau habe sofort erkannt, um wen es ging, und völlig aufgeregt reagiert. Für Francesca war in diesem Moment klar, was Berühmtheit bedeutet: Selbst eine fremde Person in einer Eisdiele kennt ihren Vater.

Später zeigte sich das für Francesca noch deutlicher in ihrem Schulalltag. In dem Interview erzählte sie, dass es irgendwann nicht mehr nur um Martin gegangen sei, sondern auch um die Menschen in ihrem Umfeld. Sie habe mit Stars wie Leonardo DiCaprio (51), Robert De Niro (82) und Andrew Garfield (42) zu tun gehabt, worauf Mitschülerinnen an ihrer Mädchenschule regelrecht ausgeflippt seien. "Andrew Garfield! Leonardo DiCaprio!", hätten die anderen laut Francesca gerufen und sie gefragt, ob sie mitkommen dürften, um die Stars kennenzulernen. Genau dadurch habe sie gemerkt, dass manche Kontakte andere Absichten haben könnten. Deshalb sei sie "sehr vorsichtig" geworden und habe "viele Vertrauensprobleme" entwickelt.

Francesca ist die Tochter von Martin, der kürzlich für seinen KI-Einsatz kritisiert wurde, und seiner fünften Ehefrau Helen Schermerhorn Morris und wurde im November 1999 geboren. In dem Interview sprach sie offen darüber, wie schwer es ihr fällt, wirklich enge Verbindungen zu Menschen aufzubauen. "Ich liebe es, Freundschaften zu schließen. Ich liebe es, Verbindungen zu knüpfen", sagte sie. Doch gleichzeitig gab sie zu: "Es gibt definitiv einige Menschen, die ich nah an mich herangelassen habe, bei denen ich mir denke: 'Ich kann nicht glauben, dass ich sie in mein Leben gelassen habe.'"

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Getty Images Martin Scorsese und seine Tochter Francesca

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Andrew Garfield bei der UK-Spezialvorführung von "The Magic Faraway Tree" im Odeon Luxe Leicester Square in London