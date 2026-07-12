Nach 62 Jahren: Melissa Gilbert entdeckt drei geheime Brüder

Eine unglaubliche Familienentdeckung hat das Leben von Melissa Gilbert (62) auf den Kopf gestellt. Die Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle als Laura Ingalls in der Kultserie "Unsere kleine Farm", teilte am 9. Juli auf Instagram mit, dass sie über eine App Kontakt zu einem bisher unbekannten Cousin auf der Seite ihrer leiblichen Mutter aufgenommen hat. Dieser Cousin namens Harry verknüpfte dann sämtliche Fäden und führte Melissa schließlich zu einer Familie, die sie nie kannte: drei ältere Brüder. "Ich habe immer von einem großen Bruder geträumt – und jetzt habe ich gleich drei gefunden", schrieb die 62-Jährige. Von diesen "bemerkenswerten Wochen" will sie ihren Fans demnächst ausführlich auf Substack berichten.

Die drei Brüder heißen Matt, Laird und Mark. Letzterer ist leider bereits verstorben, lebt aber durch seinen Sohn in der neu gefundenen Familie fort. Auch Bruder Matt wandte sich in einem eigenen Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit und teilte seine Gefühle über die unerwartete Entdeckung. "Das stand nicht auf meiner 2026-Bingo-Karte", schrieb er. Gleichzeitig betonte er, dass die Bekanntheit seiner neuen Schwester für ihn dabei die kleinste Rolle spielt: "Das Wichtigste ist nicht, dass sie eine öffentliche Persönlichkeit ist. Wichtig ist, dass wir uns nach einem Leben getrennt voneinander endlich gefunden haben." Cousin Harry, dem er die Verbindung verdankt, bezeichnete er als jemanden, der ihnen "ein Geschenk geschenkt hat, das man kaum in Worte fassen kann."

Für Melissa ist die Suche nach ihren Wurzeln kein neues Thema. Bereits vor Jahrzehnten hatte sie die Familie ihres leiblichen Vaters aufgespürt – und dabei erfahren, dass sie auch von dieser Seite drei ältere Halbgeschwister hat. Wie sie im vergangenen Jahr im Podcast "The Patrick LabyorScheaux" erzählte, hatten ihre leiblichen Eltern jeweils eine eigene Familie gegründet, ehe sie gemeinsam eine Motorradreise durch die Wüste unternahmen und Melissa zeugten. Ihre leibliche Mutter, eine Tänzerin, verstarb noch bevor die beiden sich begegnen konnten. Ihren leiblichen Vater hingegen durfte Melissa persönlich kennenlernen – und der erkannte sie auf Anhieb, als sie ihn fragte, ob er "Unsere kleine Farm" kenne.

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Getty Images Melissa Gilbert bei der Nominees Party der Golden Nymphs während des 62. Monte-Carlo Television Festival in Monaco

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Getty Images Melissa Gilbert beim Photocall "Busfiled/Gilbert" beim 62. Monte-Carlo TV Festival in Monaco, 20. Juni 2023

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Getty Images Melissa Gilbert, Schauspielerin