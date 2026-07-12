Tod von WM-Kicker Jayden Adams: Partnerin bricht Schweigen

Aqueelah Adendorf hat sich nach dem plötzlichen Tod ihres Partners Jayden Adams (†25) mit einem herzzerreißenden Abschied zu Wort gemeldet. Der 25-jährige südafrikanische Fußballer war am 11. Juli gestorben – ein Schock für die gesamte Fußballwelt. Aqueelah veröffentlichte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die die beiden Hand in Hand zeigen. Dazu schrieb sie: "Es gibt keine Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den ich fühle. Ruh in Frieden, meine Liebe. Danke für jede Erinnerung, jedes Lachen, jede Umarmung und jeden Moment, den wir geteilt haben." Jayden sei nicht nur die Liebe ihres Lebens gewesen, sondern auch ihr größter Unterstützer und bester Freund, so die trauernde Partnerin weiter.

In ihrer Story wandte Aqueelah sich außerdem an die Fans und dankte ihnen für ihre Anteilnahme. "Sie bedeuten mir und Allaia in dieser schwierigen Zeit sehr viel, auch wenn ich noch nicht geantwortet habe", schrieb sie – und meinte damit die gemeinsame fünfjährige Tochter Allaia-Jayda, die Jayden mit ihr hatte. Auch die südafrikanische Fußballspielergewerkschaft SAFPU hatte bereits den Tod des Mittelfeldspielers bestätigt und in einem Statement erklärt, sein Verlust sei "ein unermesslicher Verlust für seine Familie, seine Mitspieler, seine Vereine, die Fußballgemeinschaft und das Land insgesamt". Wenige Wochen vor seinem Tod hatte Aqueelah ihren Partner noch voller Stolz auf dem Weg zur Fußball-WM begleitet und ihn auf Social Media gefeiert: "Ich habe dich arbeiten sehen, und du verdienst jeden einzelnen Moment."

Jayden hatte zuletzt für Mamelodi Sundowns gespielt und im Nationaltrikot der Bafana Bafana bei der WM 2026 in allen drei Vorrundenspielen auf dem Platz gestanden. Südafrika schied im Sechzehntelfinale mit 0:1 gegen Co-Gastgeber Kanada aus – es war der erste WM-Auftritt des Landes seit 16 Jahren. Die Nachricht von seinem Tod hatte zunächst das südafrikanische Fußballmedium Soccer Laduma verbreitet. Ein als "Mentor" beschriebener Vertrauter hatte dort im Namen der Familie bestätigt: "Ja, ich kann seinen Tod bestätigen. Niemand hat das erwartet."

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Instagram / aqueela_x Aqueelah Adendorf und Fußballprofi Jayden Adams

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Getty Images Jayden Adams, Fußballspieler

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Getty Images Jayden Adams, Klub-WM 2025 in Orlando