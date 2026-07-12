Nach Schlaganfall: Marvel-Star Wai Ching Ho ist verstorben

Die Filmwelt und Fans von Marvel trauern um Wai Ching Ho. Die Schauspielerin ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Schurkin Madame Gao in den Marvel-Serien "Daredevil" und "Iron Fist" sowie in "The Defenders". Ihr ehemaliger Serienkollege Peter Shinkoda verkündete die traurige Nachricht am Samstag, dem 11. Juli, auf Instagram. Schauspieler Perry Yung ergänzte in einem Nachruf auf der Plattform, dass Ho "friedlich nach einem Schlaganfall vor zwei Tagen" gestorben sei.

Peter und Perry erinnerten in ihren Beiträgen herzlich an die Schauspielerin aus Hongkong. Peter schrieb: "Ich werde dich nie vergessen. Ich habe jede Minute von dir gelernt, wenn wir zusammen am Set und abseits davon waren. Ich kenne Weisheit – ich hing an jedem deiner Worte. Wir werden uns wiedersehen, mein Freund. Du warst wunderschön." Perry wiederum hob ihren Charakter hervor: "Wai Ching war ein freundlicher, mitfühlender Mensch, dessen Arbeit als Künstlerin jede Produktion auf ein höheres Niveau gehoben hat." Auch Schauspielerin Mahira Kakkar würdigte sie auf Social Media als "warm, lustig, fürsorglich, freudig, positiv und eine wirklich wunderbare Schauspielerin".

Wai Ching Ho blickte auf eine lange und vielseitige Karriere zurück. Neben ihren Marvel-Auftritten war sie in Filmen wie "Hustlers" und "Premium Rush" zu sehen. Einem jüngeren Publikum dürfte sie als Stimme der Grandma Wu in Pixars Animationsfilm "Turning Red" aus dem Jahr 2022 bekannt sein. Darüber hinaus wirkte sie in Serien wie "Fresh Off the Boat" und "Awkwafina Is Nora from Queens" mit und stand regelmäßig auf der Theaterbühne, unter anderem in Celine Songs Off-Broadway-Stück "Endlings".

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Imago Wai Ching Ho in einer Szene aus der Marvel-Serie "The Defenders" (2017)

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Imago Wai Ching Ho bei der 2. German Comic Con Berlin in der Messe Berlin, 30.09.2017

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Getty Images Wai Ching Ho, Schauspielerin