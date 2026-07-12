Madonna enthüllt wahren Grund für Zoff mit Tochter Lourdes

Auf ihrem neuen Album "Confessions on a Dance Floor Part II" gibt Madonna (67) so viel von sich preis wie nie zuvor. Neben Songs über ihren verstorbenen Bruder Christopher und ihre Stiefmutter Joan verbirgt sich auf dem Werk auch ein ganz besonderes Duett: Die Popsängerin hat gemeinsam mit ihrer Tochter Lourdes Leon (29), bekannt als Lola, einen Song aufgenommen. Der Anlass dahinter war alles andere als ein reines Musikprojekt – Lola schlug das gemeinsame Schreiben laut Madonna vor "als einen Weg, unsere Beziehung zu heilen". Gegenüber Page Six bestätigte ein Freund der Sängerin, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zeitweise tatsächlich sehr angespannt war: "Es gab Momente, in denen Madonna und Lola nicht miteinander gesprochen haben."

Der Kern des Konflikts liegt laut dem Freund in Lolas Kindheit: "Lola hatte immer das Gefühl, dass Madonna ihr gegenüber beim Aufwachsen ziemlich hart war, ohne dass das nötig gewesen wäre." Madonna wiederum soll sich schuldig gefühlt haben, ihre Tochter in eine Welt des unvorstellbaren Ruhms hineingebracht zu haben. Im Song nennt sie Lola "little star" – denselben Kosenamen, den sie ihr schon 1998 auf dem Album "Ray of Light" gegeben hatte. "Du hast dich nicht um die grellen Lichter gebeten/ Ich habe nicht daran gedacht, wie sie stören könnten/ Oder wie sie weh taten/ Ich wünschte, ich hätte es gewusst/ Den Schmerz, den ich verursacht habe", heißt es in dem Stück. Der Freund ergänzte gegenüber Page Six: "Sie versteht, wie ein Kind einer so berühmten Person mit der eigenen Identität kämpfen würde." Die Distanz sei auch dadurch entstanden, dass Lola nicht als sogenanntes Nepo-Baby wahrgenommen werden wollte.

Lourdes, die 1996 als Tochter von Madonna und dem Fitnesstrainer Carlos Leon (60) zur Welt kam, ist inzwischen 29 Jahre alt. Sie versuchte nach der High School, als Musikerin unter dem Namen Lolahol eine eigenständige Karriere aufzubauen und veröffentlichte 2022 und 2023 einige Dance-Pop-Singles. Dass sie nun gemeinsam mit ihrer Mutter einen Song schrieb, war für Madonna offenbar eine große Geste: "Madonna hatte immer das Gefühl, dass Lola nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden wollte, wenn es um Musik geht – deshalb war sie wirklich gerührt, als Lola den Vorschlag machte", so der Freund. Das Album, das bereits in 36 Ländern auf Platz eins der Charts schoss, scheint für Madonna also nicht nur ein musikalisches Comeback zu sein, sondern auch ein sehr persönliches Aufarbeiten ihrer Vergangenheit.

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

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Getty Images Lourdes Leon auf der Fashion Week in Paris