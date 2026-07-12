Prinz Harry zeigt Meghan und seinen Kindern Dianas Anwesen

Prinz Harry (41) hatte das Anwesen Althorp in der Grafschaft Northamptonshire besucht – jenem Ort, der als Kindheitssitz seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) bekannt ist und auf dem sich ihr Grab befindet. Harry wurde von dort weggefahren, nachdem er sich dort offenbar gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) sowie den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) aufgehalten hatte. Geplant ist auch ein Besuch am Grab Dianas, der für Archie und Lilibet der erste wäre. Ob dieser bereits stattgefunden hat oder noch bevorsteht, ist bislang nicht bestätigt, berichtet The Sun. Meghan war mit den Kindern aus den USA eingereist, öffentlich gesehen wurden die drei bisher nicht.

Bevor die Familie nach Althorp reiste, war sie zu Gast bei König Charles (77) und Königin Camilla (78) auf dem Landsitz Highgrove in Gloucestershire. Das Treffen gilt als bemerkenswertes Zeichen einer Annäherung innerhalb der Königsfamilie: Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass Charles seine Enkelkinder traf – und erst das zweite Mal überhaupt, dass er die fünfjährige Lilibet sah. Über Details des privaten Treffens wurde auf Wunsch der Beteiligten Stillschweigen bewahrt, Fotos wurden keine veröffentlicht. Von Althorp aus wurde Harry rund 65 Kilometer weiter zu einem Sommerfest der Wohltätigkeitsorganisation Scotty's Little Soldiers auf Schloss Maxstoke in Warwickshire gefahren, deren Botschafter er ist und die Kinder gefallener Soldaten unterstützt.

Dianas Grab befindet sich auf einer Insel des Althorp-Anwesens, das der Familie Spencer gehört – heute lebt dort Dianas Bruder Earl Spencer. Das Anwesen in Northamptonshire war für Harry schon länger ein geplantes Reiseziel auf dieser UK-Reise, die ursprünglich auch im Zeichen der Invictus Games 2027 in Birmingham stand. Beim Sommerfest sprach Harry offen über den Umgang mit schwierigen Tagen und verriet laut The Sun auch, dass er den Todestag seiner Mutter im August sowie ihren Geburtstag am 1. Juli mit einem Stück Zitronenkuchen gedenkt.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern