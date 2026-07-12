Neue Details über Ex-Prinz Andrews Leben in Isolation

Seit seiner Ausweisung aus der Royal Lodge in Windsor und den laufenden Ermittlungen fristet Andrew Mountbatten-Windsor (66) ein stilles Leben auf der abgelegenen Marsh Farm in Norfolk – und das, Berichten zufolge, unter zunehmend trostlosen Umständen. Der 66-Jährige soll das Anwesen kaum verlassen und zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit, meistens beim Spazierengehen mit seinen Hunden in der Umgebung. Jüngst wurde er dabei ertappt, wie er sich heimlich Zugang zu den Sandringham Horse Driving Trials verschaffte, wo seine Schwägerin Sophie an einem Fahrwettbewerb teilnahm. Ein Augenzeuge schilderte gegenüber The Sun: "Andrew schlich sich rein und raus und wollte definitiv nicht gesehen werden. Ich sah ihn um 10.30 Uhr das Gelände verlassen, kurz nachdem Sophie ihre Runde beendet hatte."

Insider schildern das Leben des Ex-Royals als zunehmend isoliert. Eine Quelle sagte gegenüber dem Daily Express: "Er ist isolierter denn je; er ist völlig allein." Dazu kommen offenbar wachsende Sicherheitsbedenken – Andrew soll überzeugt sein, unter den Royals am stärksten gefährdet zu sein. Nachdem kürzlich ein Mann wegen eines angeblichen Vorfalls in der Nähe seines Hauses mit einer Stalking-Schutzanordnung belegt wurde, fürchtet er laut Telegraph, nicht ausreichend geschützt zu werden. Auch mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) soll es kaum noch Kontakt geben. Die 66-Jährige ist seit Monaten nicht mehr öffentlich aufgetreten und soll sich laut einem Freund auf einer "geheimen Weltreise von Sofa zu Sofa" befinden – von Freund zu Freund reisend und auf deren Diskretion angewiesen.

Andrew war einst eine der sichtbarsten Figuren des britischen Königshauses. Er diente während des Falklandkriegs 1982 als Hubschrauberpilot und war in der Bevölkerung zunächst hoch angesehen. Doch seine enge Verbindung zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) hat seinen Ruf nachhaltig beschädigt. Sämtliche Titel wurden ihm aberkannt, und er nahm zuletzt auch nicht mehr am jährlichen Hosenbandorden-Fest in Windsor Castle teil, von dem er in diesem Jahr vollständig ausgeschlossen war. Dass er seinen gefallenen Status immer noch nicht akzeptiert haben soll, zeigen Berichte, wonach er in seinen eigenen vier Wänden weiterhin auf seinen royalen Titeln besteht – und Mitarbeiter angewiesen haben soll, ihn entsprechend anzusprechen.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London