WM: Erling Haaland und Jude Bellinghams Bromance begeistert

Am Samstag standen sich Erling Haaland (25) und Jude Bellingham (23) bei der WM 2026 in Miami als Rivalen gegenüber – Erling für Norwegen, Jude für England. Das Viertelfinalduell endete 2:1 für England, das damit ins Halbfinale einzieht. Doch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie das Spiel selbst bekam die Reaktion der beiden nach dem Abpfiff: Die herzliche Begegnung der langjährigen Freunde ließ Fans weltweit auf den sozialen Netzwerken ausrasten. Dass man sich nach dem Match kurz in die Arme fiel und Erling anschließend auch noch England-Stürmer Harry Kane gratulierte, passte perfekt zum Bild zweier Menschen, die auch als Konkurrenten füreinander da sind.

Die Wurzeln dieser besonderen Freundschaft liegen in Dortmund: Zwischen 2020 und 2022 spielten die beiden gemeinsam für Borussia Dortmund und gewannen zusammen den DFB-Pokal 2020/21. Erling wechselte 2022 zu Manchester City, Jude folgte ein Jahr später zu Real Madrid. Seitdem trafen sie in der Champions League viermal aufeinander. Bekannt ist auch, dass Haaland Bellingham vor und nach dem ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar eine aufmunternde Nachricht schickte – das verriet Jude selbst gegenüber der BBC.

Was die Fans besonders in den Bann zieht, sind die unzähligen Videos, die ihre Zuneigung füreinander dokumentieren. Auf Instagram und Co. kursieren Zusammenschnitte mit Umarmungen, Wangenküsschen und ausgelassenem Lachen – einer der meistgesehenen Clips stammt aus dem April 2021, als Erling sich im Champions-League-Spiel schützend vor den jüngeren Jude stellte, nachdem dieser von einem Gegenspieler geschubst worden war. Auch ein gemeinsames Valentinstags-Video für den BVB-Kanal, in dem sich die beiden Anmachsprüche vorlasen und dabei herzlich lachten, hat der Verein anlässlich des Wiedersehens noch einmal auf TikTok geteilt. Bellingham brachte die Freundschaft einst auf einen einfachen Nenner: "Er ist ein noch besserer Mensch als Stürmer."

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Getty Images Erling Haaland gratuliert Jude Bellingham – WM 2026, Viertelfinale Norwegen gegen England, Miami

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Getty Images Erling Haaland gratuliert Jude Bellingham nach dem WM-Viertelfinale 2026 in Miami

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Getty Images Jude Bellingham, Juli 2025