"Die Bachelors"-Nadja reagiert auf Gerüchte über Mike Singer

Seit dem Ende der diesjährigen Staffel von Die Bachelors halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Gewinnerin Nadja mit Sänger Mike Singer zusammen sein soll. Bei "Der Bachelor Podcast" auf RTL+ hat sich Nadja nun Podcast-Host Inken Wriedt gestellt und zu den Spekulationen Stellung genommen. Dabei zeigte sich die 28-Jährige bei manchen Themen erstaunlich offen – beim Thema Mike Singer (26) jedoch auffällig wortkarg. Auf das Gerücht, sie habe sich die Brüste operieren lassen, antwortete Nadja klar und direkt: "Meine Brüste sind nicht gemacht. Man darf auch mal zunehmen in seinem Leben."

Beim Thema Mike Singer dagegen wich sie konsequent aus. Als Inken fragte, wie es ihm gehe, entgegnete Nadja lachend: "Das weiß ich nicht. Das kann man ja mal ihn selbst fragen." Auch ein im Netz kursierendes Video, auf dem Mike mit einer Frau zu sehen ist, deren Arm-Tattoo angeblich dem von Nadja gleicht, brachte sie nicht aus der Ruhe: "Es gibt mehrere Frauen mit Tattoos", sagte sie ausweichend. Als die Podcast-Moderatorin nachhakte, dass auch die Haare sehr ähnlich aussähen, geriet Nadja jedoch ins Straucheln und lachte verlegen. Etwas, das sie dann aber doch noch preisgab: Sie und ihr Freund planen, gemeinsam in eine neue Wohnung zu ziehen, die das Paar noch einrichten muss. Ihre bisherige Wohnung hat Nadja dafür bereits aufgelöst und sie wohnt derzeit wieder bei ihren Eltern. "Morgen ist Schlüsselübergabe", verriet sie im Podcast.

Zuvor hatte Nadja sich schon in einem ausführlichen Instagram-Statement gemeldet. Darin stellte sie klar, dass sie ihren neuen Freund erst Monate nach den Dreharbeiten kennengelernt habe. Und sie machte deutlich, warum sie den Namen nicht nennen will. Beim Wiedersehen sei sie vor laufenden Kameras danach gefragt worden, das sei für sie "ganz, ganz fehl am Platz" gewesen. Nadja stellte klar: "Ich bin nicht dazu verpflichtet, über mein Privatleben zu reden, nur weil ich bei einer TV-Show mitgemacht habe." Besonders ärgerte sie damals die aus ihrer Sicht ungleiche Behandlung. Während sie zu ihrem Liebesleben ausgefragt worden sei, habe Sebastian keine vergleichbaren Fragen beantworten müssen. Das nannte sie ein "fragwürdiges" Vorgehen.

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Collage: RTL / Charlie Sperring, ActionPress Collage: "Die Bachelors"-Gewinnerin Nadja und Mike Singer

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Instagram / mikesinger Mike Singer, deutscher Musiker

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026

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