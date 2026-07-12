"Zurück in die Zukunft": Melora Hardin wegen Größe gefeuert

Melora Hardin hatte mit 17 Jahren bereits mehrere Wochen für Zurück in die Zukunft gedreht, als sie die vernichtende Nachricht erhielt: Sie war gefeuert. Die Schauspielerin sollte ursprünglich 1985 die Rolle der Jennifer Parker spielen, die Freundin des Hauptcharakters Marty McFly, der zunächst von Eric Stoltz (64) verkörpert wurde. Doch als Eric durch Michael J. Fox (65) ersetzt wurde, verlor auch Melora ihren Job – weil sie ein paar Zentimeter größer war als der "Familienbande"-Star. "'Zurück in die Zukunft' war eine riesige Enttäuschung. Ich war 17, weißt du. Ich brach in Tränen aus", erinnerte sich die 59-Jährige gegenüber Entertainment Weekly.

Der Grund für ihre Entlassung war laut Melora eine merkwürdige Entscheidung hinter den Kulissen. "Es waren offenbar die beiden weiblichen Führungskräfte zu der Zeit, die dachten, dass es entmannend für ihren männlichen Hauptcharakter sei, in Szenen mit einer Frau zu stehen, die größer ist als er", behauptete die Schauspielerin in einem früheren Interview mit Entertainment Weekly. Letztendlich übernahm Claudia Wells (60) die Rolle der Jennifer, bevor Elisabeth Shue (62) den Part in den Fortsetzungen spielte. Michael wiederum war in allen drei Blockbustern zu sehen. Trotz der Enttäuschung sieht Melora heute die positive Seite: "Wenn ich es gemacht hätte, wäre sicher alles anders verlaufen. Ich hätte 'The Office' nicht gemacht", sagte sie.

Melora betonte, dass es in ihrer Branche essenziell sei, "mehr gescheitert zu sein, als man Erfolg hatte". Sie glaubt, dass Menschen von außen nicht realisieren würden, wie wichtig es sei, mit Misserfolgen umgehen zu können. "Dieser Misserfolg bedeutet nichts über dich. Du musst nur besser scheitern und weiter besser scheitern ... um diese Karrierewahl wirklich durchstehen zu können", erklärte sie. Die Schauspielerin wurde später vor allem durch ihre Rolle als Jan Levinson in der US-Serie "The Office" bekannt, in der sie zwischen 2005 und 2013 zu sehen war.

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Getty Images Melora Hardin, Schauspielerin

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Getty Images Eric Stoltz bei der Geburtstagsparty von Stephen Tobolowsky im Jahr 2006

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ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989