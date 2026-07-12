"Mag dich weniger": Zverev reagiert auf Wimbledon-Pleite

Alexander Zverev (29) hat das Wimbledon-Finale verloren – und reagierte danach mit einem frechen Scherz. Der Hamburger Tennisprofi unterlag Jannik Sinner (24) am Sonntag auf dem Centre Court in London im Endspiel mit 7:6, 6:7, 3:6, 4:6. Trotz der bitteren Niederlage zeigte sich Alexander beim Gang ans Mikrofon gut gelaunt und richtete einen augenzwinkernden Kommentar an seinen Bezwinger. "Ich mag dich immer weniger", sagte er lachend, wie Bild zitiert. Danach wurde er ernster und gratulierte Jannik und dessen Team aufrichtig zum Sieg.

In seiner Ansprache an das Publikum und sein eigenes Team blickte Alexander auch stolz auf das Turnier zurück. "Wir sind nach Wimbledon gekommen und hatten nie das Viertelfinale erreicht. Jetzt habe ich mein erstes Finale hier erreicht", erklärte er. An die Zuschauer gerichtet fügte er hinzu: "Ich habe noch nie so eine Unterstützung in Wimbledon bekommen. Das ist ein einzigartiger Court auf der Welt. Es ist eine große Ehre, hier zu spielen." Jannik selbst hatte sich zuvor ebenfalls lobend über das Duell geäußert und Alexander aufgemuntert: "Du hast dein Ziel erreicht in Paris, warst hier so nah dran. Du wirst das schon schaffen." Es war die zehnte Niederlage des Deutschen in Serie gegen den Südtiroler – aber die knappste überhaupt.

Schon vor dem Finale war klar: Alexander musste in London auf die Unterstützung von Freundin Sophia Thomalla (36) von der Tribüne verzichten. Sophia hatte laut Bild-Informationen berufliche Termine und konnte nicht ins Stadion kommen. Dafür war offenbar geplant, dass sie direkt nach dem Match per Flugzeug nachreist. Dem Blatt zufolge hält sich Alexander zudem an eine eiserne Regel: Während des gesamten Turniers hatte er sein Handy ausgeschaltet. Diese Funkstille ist bei Alexander längst ein bewährter Trick, um bei Grand-Slam-Turnieren voll fokussiert zu bleiben. Und auch wenn Sophia schon beim French-Open-Finale in Paris nicht live dabei sein konnte, machte Alexander deutlich, dass das ihrer Beziehung nicht schadet.

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Getty Images Jannik Sinner mit der Wimbledon-Trophäe neben Alexander Zverev nach dem Finale 2026

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Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev geben sich nach dem Wimbledon-Finale 2026 den Handschlag

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami