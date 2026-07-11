WM-Spieler Jayden Adams ist mit nur 25 Jahren gestorben

Südafrika steht unter Schock: Jayden Adams, Mittelfeldspieler der Mamelodi Sundowns und Nationalspieler der Bafana Bafana, ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Noch vor wenigen Wochen stand er für sein Land bei der Fußball-WM auf dem Platz – in allen drei Vorrundenspielen war er zum Einsatz gekommen, ehe Südafrika im Sechzehntelfinale mit 0:1 gegen Co-Gastgeber Kanada ausschied. Bekannt gemacht hatte die traurige Nachricht das südafrikanische Fußballmedium Soccer Laduma. Ein als "Mentor" des Spielers beschriebener Vertrauter äußerte sich dort im Namen der Familie: "Ja, ich kann seinen Tod bestätigen. Niemand hat das erwartet." Die Nachricht sei "noch sehr frisch", die Familie bitte um Respekt für ihre Privatsphäre.

Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie bestätigte den Tod des Profifußballers ebenfalls. "Mit tiefer Bestürzung und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams, Mittelfeldspieler bei den Mamelodi Sundowns und den Bafana Bafana, im Alter von 25 Jahren erfahren", schrieb er in einer öffentlichen Mitteilung. Der südafrikanische Fußball habe eines seiner vielversprechendsten jungen Talente verloren. McKenzie appellierte zudem an Medien und Öffentlichkeit, von Spekulationen abzusehen, da die Todesursache noch nicht bestätigt sei. Laut BBC hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, nachdem Adams' Leiche am Samstagmorgen in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt entdeckt worden war.

Auch die südafrikanische Spielervereinigung SAFPU trauert um den jungen Fußballer und würdigte ihn auf Instagram mit rührenden Worten: "Der Tod hat unserer Nation und der Welt ein außergewöhnliches Talent genommen. Wir werden Jayden Adams für immer in Erinnerung behalten – für seine Bescheidenheit, sein außergewöhnliches Talent und die Freude, die er dem schönen Spiel geschenkt hat." Der 25-Jährige hinterlässt eine junge Tochter.

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Getty Images Jayden Adams, Klub-WM 2025 in Orlando

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Getty Images Erik Lira im Duell mit Jayden Adams beim WM-2026-Gruppenspiel Mexiko gegen Südafrika in Mexico City

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Getty Images Jayden Adams, Fußballspieler