Diese TV-Shows reizen Josh Stanley nach "Love Island VIP"

Josh Stanley (30) hat bei Love Island VIP ordentlich mitgemischt – und auch nach seinem TV-Auftritt scheint der Realitystar noch lange nicht genug von den glamourösen Formaten zu haben. Bereits zuvor war Josh auch bei Are You The One? zu sehen gewesen und sammelte dort seine Erfahrungen vor der Kamera. Nun verrät er gegenüber Promiflash, bei welchen weiteren Shows er sich eine Teilnahme vorstellen könnte. Seine Antwort fällt dabei ziemlich eindeutig aus: Josh ist für so ziemlich jede Herausforderung bereit und würde am liebsten direkt in das nächste TV-Abenteuer starten.

"Kampf der Realitystars, warum nicht? Dschungelcamp, hätte ich Bock, Let's Dance, natürlich auch", zählt Josh im Interview auf und macht damit deutlich, dass er sich sowohl für Reality-Konkurrenzen als auch für Tanzshows begeistern kann. Auch eine mögliche Schlittschuhshow würde den 29-Jährigen reizen, wie er erklärt: "Ich weiß nicht, ob die das mit dem Schlittschuhlaufen noch machen, aber damals habe ich viel, viel gemacht. Das würde auch spaßig sein, etwas Neues." Seine Motivation sei dabei vor allem der Spaßfaktor: "Ich bin bereit für alles. Wenn es Spaß macht, warum nicht?"

Für Josh ist das Fernsehen offenbar mehr als nur ein Broterwerb. "Ich mache TV, weil es mir Spaß macht. Es ist schon ein Job, aber ich sehe das nicht als Job. Ich darf das machen. Also, warum nicht?", erklärt er seine Einstellung gegenüber Promiflash. Mit dieser positiven Herangehensweise und seiner Offenheit für verschiedene Formate dürfte der Realitystar auch in Zukunft noch einiges an TV-Präsenz vor sich haben. Ob es ihn tatsächlich bald in den Dschungel oder aufs Tanzparkett verschlägt, bleibt abzuwarten – an seiner Bereitschaft würde es jedenfalls nicht scheitern.

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IMAGO / Panama Pictures Josh Stanley, September 2025

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RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

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IMAGO / BOBO Josh Stanley, Realitystar