Joe Amabile spricht über Symptome nach Hirntumor-Diagnose

Für Reality-TV-Star Joe Amabile war es ein Schock, der sein Leben von einem Moment auf den anderen veränderte: Bei einem Ganzkörper-MRT-Scan entdeckten Ärzte eine Läsion im Frontallappen seines Gehirns. Wie er jetzt zusammen mit seiner Frau Serena Pitt in der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Married to This" enthüllte, ist der Befund ein frühes Gliom – ein langsam wachsender Tumor, ungefähr so groß wie eine kleine Traube. Ende Juli soll der Tumor bei einem risikoreichen chirurgischen Eingriff entfernt werden. Der 40-Jährige ist sich dabei bewusst, was auf dem Spiel steht: "Die Operation ist sehr gefährlich, es ist eine Kraniotomie, das ist beängstigend. Es ist ein ernsthafter Eingriff", sagte er im Podcast. Die Diagnose selbst bezeichnete Joe als Zufallsbefund, da er zuvor keine schweren Symptome gehabt habe.

Joe berichtete weiter, dass er sich vor der Diagnose weitgehend gesund fühlte. Erst seit dem Befund nehme er vermehrt Beschwerden wahr. "Die Symptome, die ich jetzt habe, sind eher Benommenheit, und ich denke, vieles davon ist derzeit eher Angst, glaube ich. Aber wer weiß? Was ich eher erwarten würde, wenn es in meinem Gehirn liegt, wären ein Mangel an motorischen Fähigkeiten, Persönlichkeitsveränderungen und Gedächtnisverlust", erklärte er. Serena ergänzte, dass Joe unter anderem mit Übelkeit und Angstzuständen zu kämpfen habe. Das Gliom gilt als langsam wachsend. Da das Risiko, dass es sich zu etwas Aggressivem oder Problematischem entwickelt, jedoch hoch ist, hat Joe sich bewusst gegen bloßes Beobachten und für die gefährliche Operation entschieden.

Joe, der aus Bachelor in Paradise bekannt ist, versucht trotz der Diagnose, positiv zu bleiben. "Ich glaube, es ist toll, dass wir das früh entdeckt haben", sagte er. Serena und er hoffen außerdem, mit ihrer Offenheit andere zu inspirieren, die eigene Gesundheit ernster zu nehmen: "Wir hoffen, dass ihr mitnehmt, für euch selbst einzustehen, Fragen zu stellen. Gesundheit ist nie etwas, womit man leichtfertig umgehen sollte", appellierte Serena im Podcast. In einem Instagram-Post schrieb Joe zudem: "Meine Hoffnung ist, dass jeder, der dasselbe oder Ähnliches durchmacht, in meiner Geschichte etwas Trost finden kann." Serena bedankte sich zudem für die Liebe und Unterstützung, die dem Paar seit Bekanntwerden der Diagnose zuteilwerde. "Die Nachricht, dass Joe einen Hirntumor hat, hat so viele Emotionen mit sich gebracht. Es war zeitweise sehr beängstigend, überwältigend und belastend. Wir fühlen uns sehr gesegnet, eine großartige Gemeinschaft zu haben, die uns unterstützt und uns hilft, bei all dem an einer positiven Einstellung festzuhalten!", schrieb sie und fügte hoffnungsvoll hinzu: "Ich glaube fest daran, dass Joe da durchkommen wird, und egal, was passiert, wir werden es gemeinsam durchstehen."

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile, Realitystar

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Getty Images Serena Pitt und Joe Amabile bei der New-York-Premiere von "If", Mai 2024

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Instagram / serena_pitt Serena Pitt und Joe Amabile, "Bachelor in Paradise"-Liebespaar