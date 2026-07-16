"Assis aus Deutschland": Meint Tom Kaulitz hier Jannik?

Am 23. Juli startet die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix – und die hat es in sich. Zu sehen ist unter anderem Bills (36) große Poolparty in Los Angeles, zu der er Realitystar Jannik Kontalis (29) eingeladen hatte. Den 29-Jährigen hatte der Sänger zuvor in der Sendung Prominent getrennt gesehen und dabei ein Auge auf ihn geworfen. Bruder Tom Kaulitz (36) zeigte sich von diesem Schwarm jedoch alles andere als begeistert und schoss in der Show hart gegen den Realitystar: "Du bräuchtest einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland da aus dem Trash-TV schlechte Kandidaten sind", zitiert Bunte den Musiker.

Tom ließ es dabei nicht bewenden und erinnerte seinen Zwillingsbruder daran, was er wirklich sucht: "Du willst jemanden finden fürs Leben, da solltest du nicht bei Ex on the Beach gucken." Bill ließ sich davon jedoch nicht beirren und konterte trocken: "Der ein oder andere Mann in den Realityshows ist schon lecker." Auch Bills enge Freundin Sara äußerte Bedenken – sie erinnerte Jannik an Marc Eggers (39), den Bill zuvor gedatet hatte und von dem er mehrfach enttäuscht worden war. Bill blieb trotzdem bei seiner Meinung über den Realitystar: "Er wirkt wahnsinnig warmherzig und lustig." Auf der Poolparty kam es zwischen den beiden sogar zu einem ersten Kuss.

Jannik Kontalis wurde einem breiten Publikum durch seine Teilnahme an verschiedenen Realityformaten bekannt, darunter auch "Prominent getrennt", in der er mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (32) zu sehen war. Bill wiederum hatte zuvor den Musiker Marc Eggers gedatet, die Beziehung zerbrach jedoch nach mehreren Enttäuschungen. Tom, der seit 2019 mit Heidi Klum (53) verheiratet ist, weiß aus eigener Erfahrung, wie sich die ganz große Liebe anfühlt – und betonte in der Doku ausdrücklich, dass er sich für seinen Bruder genau das erhofft.

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Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025