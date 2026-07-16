Diese 14 Stars ziehen in die "Villa der Versuchung" ein

Bei Sat.1 geht die Erfolgsshow Villa der Versuchung in die zweite Runde – und diesmal ist das Staraufgebot beachtlich. Ab dem 3. August um 20:15 Uhr begleitet Moderatorin Verona Pooth (58) insgesamt 14 Prominente durch zwei knallharte Wochen im vermeintlichen Paradies. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Jenny Elvers (54), Prince Charming-Bekanntheit Nicolas Puschmann (35), Schauspielerin Jana Pallaske (47), auch bekannt als Jana Urkraft, Society-Lady Tatjana Gsell (55) sowie Reality-Legende Thorsten Legat (57). Außerdem ziehen Schauspielerin Annika Kärsten-Hoenig (41), TV-Charmeur Tommy Pedroni (31), Unternehmer Jens Hilbert (48), Ballermann-Sängerin Frenzy Blitz, Realitystar Chika Ojiudo-Ambrose, Drama-Queen Elsa Latifaj, Käsemacher Roland Ludomirska und Content Creator Erik Seidl, bekannt als Satansbratan (27), in die Villa ein. Die Namen wurden im Rahmen einer Programmpräsentation in Hamburg bekannt gegeben.

Als Neuzugang ohne bisherige Realityshow-Erfahrung sticht Paddy Kroetz heraus. Der 47-Jährige machte sich vor allem als Kindermoderator bei Super RTL einen Namen, wo er von 1999 bis 2018 auf Sendung war, und ist heute als Content Creator auf Twitch aktiv. Das Konzept der Show bleibt derweil gnadenlos: kein Glamour, keine Betten, keine Duschen – wer sich Komfort gönnen möchte, bezahlt dafür aus der gemeinsamen Gewinnsumme von 250.000 Euro. Jede Versuchung, der jemand nachgibt, lässt den potenziellen Gewinn für alle schrumpfen. Das stellt die Loyalität innerhalb der Gruppe auf eine harte Probe.

Die erste Staffel von "Villa der Versuchung" lief im Sommer 2025 bei Sat.1 und erzielte nach Senderangaben 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauer verfolgten jede Folge, und auf der Streamingplattform Joyn gehörte das Format zu den zehn meistgeschauten Realityshows des Jahres. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany, die auch für Formate wie Temptation Island verantwortlich zeichnet. Die neue Staffel ist ebenfalls auf Joyn abrufbar.

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Joyn Verona Pooth, Cover der zweiten "Villa der Vesuchung"-Staffel

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Imago Thorsten Legat beim TV Total Turmspringen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin, 10. Januar 2025

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Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Autorin und Frau von Heinz Hoenig