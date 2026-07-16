Zigarette und Wein: Fans finden Kylie Jenner "nicht cool"

Kylie Jenner (28) gibt auf Instagram gerade ganz unverhohlen Einblicke in ihren Sommer – und die haben es in sich. Die Unternehmerin teilte diese Woche eine Bilderreihe mit ihren rund 381 Millionen Followern, in deren Bildunterschrift schlicht "July" steht. Zu sehen ist sie unter anderem mit einer Zigarette in der Hand und einem Glas Weißwein, während sie in einem schwarzen Negligé mit Spitzenbesatz im Freien entspannt. Auf einem weiteren Bild hält sie einen Dirty Martini mit zwei Oliven in der Hand. Dafür bekommt sie nicht von jedem Zuspruch. "Rauchen ist nicht cool", schreibt ein Nutzer und ein weiterer behauptet: "Da ihr Freund anscheinend eine Nikotinabhängigkeit hat, hat sie beschlossen, sich ihm anzuschließen."

Neben den rassigen Aufnahmen präsentiert Kylie auch mehrere Sommeroutfits – darunter ein weißes zweiteiliges Set mit einem Crop-Top und einem gestuften Rüschenrock sowie ein hellblaues Outfit mit Caprihosen und weißen Schuhen. In ihren Storys zeigte sie zudem ihre Kylie Cosmetics-Produkte in Aktion und bezeichnete eine Kombination aus einem braunen Lipliner und einem pinken Lip Stain als das "süßeste Sommer-Duo". Auf einem der Fotos ist ein Drehbuch zu sehen – und das dürfte ihre Fans aufhorchen lassen. Denn Kylie hatte gegenüber dem Magazin Vanity Fair erklärt: "Ich habe tatsächlich schon ein paar Drehbücher bekommen, aber noch nichts, das sich richtig anfühlt. Ich möchte aber auf jeden Fall mehr machen."

Der Wunsch, vor der Kamera zu stehen, überrascht bei Kylie kaum. Anfang des Jahres gab sie ihr Schauspieldebüt in der Mockumentary "The Moment" von Charli XCX (33), in der sie sich selbst spielte. Privat ist die zweifache Mutter außerdem seit 2023 mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (30) zusammen. Mit ihm besuchte sie schon manch eine Veranstaltung der Filmbranche. Ihre Kinder Stormi Webster (8) und Aire Webster (4) stammen aus der Beziehung mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (35).

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025