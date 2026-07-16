Nach Liebesgerüchten: Pete Wicks zeigt endlich Olivia

Es ist offiziell: Pete Wicks (37) hat seine Beziehung mit Olivia Attwood (35) auf Instagram bestätigt und damit Monate der Spekulationen beendet. Der ehemalige The Only Way Is Essex-Star teilte eine Reihe verliebter Urlaubsfotos aus Ibiza, auf denen er und seine Reality-TV-Kollegin eng aneinandergeschmiegt in der Sonne zu sehen sind. "Ich schätze, irgendjemand muss den ersten Schritt machen... IBIZA", schrieb Pete zu seinem Post auf der Plattform. Die Verkündung sorgte bei den Fans für große Begeisterung.

Petes bester Freund Sam Thompson (33) war einer der Ersten, der in den Kommentaren reagierte: "Hätte nie gedacht, dass ich DEN Tag erleben würde, an dem DU eure Beziehung so groß verkündest! Könnte mich nicht mehr für dich freuen, Bruder", schrieb Sam unter den Beitrag. Pete und Olivia sollen seit Februar ein Paar sein, nachdem die Britin sich von ihrem Ehemann Bradley Dack getrennt hatte. Bereits zuvor hatte Pete in seinem gemeinsamen Podcast mit Sam, "Staying Relevant", einen Urlaub mit Olivia in St. Tropez erwähnt, sich dabei aber noch bedeckt gehalten. Auf die Frage von Sam nach Kussfotos der beiden, die damals durch die Presse gingen, antwortete Pete lediglich: "Ich hatte einen sehr, sehr schönen Urlaub."

Die mögliche Romanze der beiden hatte schon im vergangenen Sommer für Aufsehen gesorgt, als Fotos auf einer Yacht auftauchten, die die zwei in vertrauter Nähe zeigten – zu einem Zeitpunkt, als Olivia noch mit Bradley verheiratet war. In ihrem Podcast "Olivia's House" erklärte sie damals: "Ich habe mich auf der Yacht offensichtlich an Pete gelehnt, aber es ist nichts passiert." Dass die Gefühle inzwischen tiefer gehen, zeigte sich auch durch eine romantische Geste: Pete schickte Olivia während ihrer Dreharbeiten für die Realityshow "Bad Boyfriends" auf Ibiza einen riesigen Strauß roter Rosen. Der Realitystar, der sonst gerne den harten Kerl gibt, zeigt sich bei Olivia also von einer deutlich romantischeren Seite – und lässt seine Fans nun auf Social Media an diesem neuen Liebeskapitel teilhaben.

Anzeige Anzeige

Instagram / p_wicks01 Olivia Attwood und Pete Wicks kuscheln auf Ibiza, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks, TV-Persönlichkeit