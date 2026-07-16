Prinz Harry vermisst wohl sein früheres Leben in England

Prinz Harry (41) soll sich einem Medienbericht zufolge nach seinem früheren Leben als Royal in Großbritannien sehnen. Das berichtete Dan Wakeford, Gründer des Pop-Kultur-Newsletters Celebrity Intelligence und ehemaliger Chefredakteur von Magazinen wie People und Entertainment Weekly, gegenüber Fox News Digital. Laut Wakeford vermisse Harry seine Familie, seine Freunde und sein altes Leben im Vereinigten Königreich zutiefst – und tue sich schwer damit, in Kalifornien eine erfüllende Rolle für sich zu finden. Zumindest ein erster Schritt in Richtung Annäherung an seine Herkunftsfamilie gelang ihm aber kürzlich: Am 10. Juli traf Harry gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle (44) und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) in Highgrove House – das bestätigte der Buckingham-Palast offiziell.

Das seltene Familientreffen fand statt, nachdem Harry am 6. Juli für mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen ins Vereinigte Königreich gereist war. Es war das erste Mal seit Jahren, dass König Charles seinen Sohn und dessen Familie als Gastgeber empfing. Royalexperte Richard Fitzwilliams kommentierte das Treffen gegenüber Fox News Digital: "Das Problem ist, dass Harry keine richtige Rolle hat. Er hat die Invictus Games, ja, aber ich denke, er vermisst Aspekte des Lebens in Großbritannien und die Freunde, die er dort hat. Die Begegnung mit dem König und seiner Familie war ein positives Zeichen." Harrys Büro Archewell wollte sich gegenüber Fox News Digital zu Wakefords Aussagen nicht äußern und bezeichnete sie als "haltlose Spekulation".

Harry selbst hat in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über seine Sehnsucht nach der alten Heimat gesprochen. In einem BBC-Interview 2025 sagte er: "Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben", und ergänzte: "Ich vermisse Teile des Vereinigten Königreichs, natürlich tue ich das." Harry und Meghan hatten sich 2020 als arbeitende Royals zurückgezogen und waren nach Kalifornien gezogen, unter anderem mit Verweis auf den Druck der britischen Presse. Harrys Memoiren "Spare" aus dem Jahr 2023 hatten das Verhältnis zur Königsfamilie weiter belastet. Wakeford fasste die Situation zusammen: "Harrys und Meghans Leben ist sehr anders, als sie es in Amerika erwartet hatten, als sie es sich erhofft hatten."

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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