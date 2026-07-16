"Primitiv": Denise Merten reagiert auf Annes Plakate im Dorf

Denise Merten (36) hat sich zu der aufsehenerregenden Werbeaktion von Anne Wünsche (34) geäußert – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Die Ex-Partnerin von Henning Merten (36) hat pinke Plakate mit ihrem Gesicht sowie einem QR-Code zu ihrem Linkverteiler drucken lassen und diese gezielt im Wohnort von Henning und Denise aufhängen lassen. Eine erste Reaktion auf das Ganze liefert nun Denise. Unter einem neuen Instagram-Beitrag von Henning, der die Unterschrift "Manchmal blendet das Leben. Egal. Blick nach vorne heute zählt" trägt, kommentiert ein User: "Nur nicht blenden lassen, egal wie pink und penetrant es strahlt."

Auf genau diesen Kommentar des Fans reagiert Denise. Sie verrät, was sie über Annes Plakate denkt und schießt: "Sieht ja nicht mal schön aus. Primitiv." Für diesen Kommentar bekommt die Mutter eines Sohnes viel Zuspruch aus ihrer Community. Ihre Follower feiern die klare Aussage. Zwar verliert sie nicht viele Worte, doch die, die sie öffentlich kommentiert, sind eindringlich. Anne kassierte für die Aktion viel Kritik. Vor allem, weil auch Anne und Hennings gemeinsame Tochter in dem Ort wohnt. User merkten an, dass die Plakate negative Auswirkungen auf das Mädchen haben könnten.

Dass Denise und Anne schon länger auf Kriegsfuß stehen, ist kein Geheimnis. Erst vor wenigen Tagen legte die dreifache Mutter im Promiflash-Interview noch einmal nach und schoss heftig gegen Denise. Eigentlich ging es dabei um Hennings Geburtstagsgruß an Annes Tochter Miley. Doch statt versöhnlicher Worte teilte die Influencerin gegen das Paar aus und machte klar, wie zerrüttet die Stimmung ist. "Im echten Leben ist vor allem Denise ein unglaubliches Biest, die auch nicht davor zurückschreckt, Hennings Kinder zu kritisieren, wenn das Outfit ihr persönlich nicht gefällt", behauptete die Influencerin.

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Imago Denise Merten bei der Premiere von "Grand Prix of Europa" in der Kulturbrauerei, Berlin, 20. Juli 2025

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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Imago Henning Merten und Denise Merten bei den Reality Awards 2026