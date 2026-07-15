US-"Bachelorette"-Star Joe Amabile hat einen Hirntumor

US-Bachelorette-Bekanntheit Joe Amabile macht seinen Fans jetzt eine beunruhigende Gesundheitsbeichte: In einem Video auf Instagram verriet der Realitystar Mitte Juli, dass Ärzte bei ihm eine blaubeergroße Läsion im Gehirn entdeckt haben, die wie ein frühes Gliom aussieht – also ein Hirntumor. Nach mehreren Scans und MRTs steht für den 40-Jährigen nun fest, dass er sich in zwei Wochen in einer Klinik in New York einer Operation unterziehen wird, bei der der Herd entfernt und anschließend untersucht werden soll.

Trotzdem, betont der Podcaster, fühle er sich körperlich "gut" und die Ärzte sprechen von einem sehr frühen Stadium. "Ich hoffe, sie können alles entfernen", sagt der US-Star und kündigt an, seine Community weiter auf dem Laufenden halten zu wollen. In der Kommentarspalte häufen sich sofort unterstützende Nachrichten: Ehefrau Serena Pitt schreibt unter den Post liebevoll: "Du bist so stark und wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich liebe dich."

Joe und seine Ehefrau Serena hatten sich in der siebten Staffel von Bachelor in Paradise kennengelernt und verließen die Show verlobt. Im Oktober 2022 heirateten die beiden standesamtlich, bevor sie im September 2023 mit 134 Gästen in Charleston eine große Hochzeitsfeier nachholten. Serena beschrieb diesen Tag damals gegenüber dem Magazin People als "einen magischen Tag". Joe sprach vom "glücklichsten Moment unseres Lebens". Gemeinsam betreiben die beiden heute den Podcast "Not Married To This with Serena and Joe", in dem sie Einblicke in ihre Beziehung geben.

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile, Realitystar

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Instagram / serena_pitt Serena Pitt und Joe Amabile, "Bachelor in Paradise"-Liebespaar

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Getty Images Serena Pitt und Joe Amabile bei der New-York-Premiere von "If", Mai 2024

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Wie findet ihr, dass Joe seine Community so offen über die Diagnose informiert? Mutig und hilfreich. Offenheit nimmt vielen die Angst. Gut, solange er klare Grenzen setzt. Lieber privat halten – Gesundheit geht vor Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen