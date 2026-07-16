Todesursache von Josh Grisetti ist nun offiziell bestätigt

Der Tod von Josh Grisetti (†44), bekannt aus der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", hat Hollywood in tiefe Trauer versetzt. Der Schauspieler verstarb am 10. Juli im Alter von 44 Jahren. Nun ist offiziell bestätigt, was sein Freund und Broadwaykollege Rob McClure bereits kurz nach Joshs Tod öffentlich gemacht hatte: Er starb durch einen Suizid, wie der Gerichtsmediziner aus Orange County gegenüber Page Six bestätigte. Rob hatte zuvor auf Instagram geschrieben: "Mit gebrochenem Herzen teile ich mit, dass der brillante Josh Grisetti am Freitag sein Leben selbst beendet hat."

Rob teilte die erschütternde Nachricht mit einem Beitrag, dem er mehrere gemeinsame Fotos beifügte. "Ich bin noch nicht bereit, auch nur zu versuchen, das zu verstehen. Mein Herz ist bei seiner Frau und seiner Familie, während sie versuchen, mit dieser Realität umzugehen." Und weiter: "Gemeinschaften auf der ganzen Welt werden ohne ihn nie mehr dieselben sein. Wir lieben dich, Josh. Ein einfach katastrophaler Verlust." In den Kommentaren kondolierten zahlreiche Stars, darunter Ariana DeBose (35) und Rachel Zegler (25).Bereits wenige Tage vor seinem Tod hatte Josh die Produktion von "Legally Blonde: The Musical" aus "persönlichen Gründen" verlassen. In seinem letzten Social-Media-Post hatte er angekündigt, seine Aufgaben als Regisseur zur Premiere der Show niederzulegen, und geschrieben, dass sein "Herz schmerze".

Josh feierte sein Broadwaydebüt im Jahr 2015 in dem Stück "It Shoulda Been You", in dem er die Rolle des Marty Kaufman übernahm. Ein Jahr später spielte er in dem Erfolgsmusical "Something Rotten!" die Figur des Nigel Bottom. Einem breiten Publikum wurde er schließlich 2023 bekannt, als er in der letzten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" in der wiederkehrenden Rolle des Ralph Emerson zu sehen war. Er hinterlässt seine Ehefrau Mackenzie, eine Immobilienmaklerin, die er im Februar 2020 geheiratet hatte.

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Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York, 25. September 2016

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Imago Rob McClure und Josh Grisetti, September 2016

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Getty Images Bei der TCA Summer Press Tour 2006 in Pasadena: Josh Grisetti für ABC