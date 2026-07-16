Geheimnisse? Vanessa Hudgens sorgt mit Trend für Spekulation

Vanessa Hudgens (37) hat mit einem neuen TikTok-Video für mächtig Gesprächsstoff unter ihren Fans gesorgt. Die Schauspielerin machte beim viralen Trend "Me preparing for the documentary" mit und postete einen Clip, in dem sie sich nervös vor einem Mikro niedersetzt – untermalt von dramatischer Musik. Der eingeblendete Text lautet: "Ich bereite mich auf die Doku vor, wenn sie fragen, wie es wirklich an der East High war." Eine Anspielung, die jedem Fan sofort klar ist: East High ist die fiktive Schule aus der High School Musical-Filmreihe, in der Vanessa die Rolle der Gabriella Montez spielte.

Bei dem TikTok-Trend ahmen Nutzer typischerweise vor, sie würden sich auf ein enthüllendes Interview über eine spannende Phase ihres Lebens vorbereiten. Vanessas Version ließ Fans sofort aufhorchen – und auf Reddit machten die Spekulationen schnell die Runde. "Kann das bitte wirklich eine Dokumentation werden, weil ich den Tratsch hören möchte. Ich weiß, dass sie bei vielen der letzten Wiedervereinigungen gefehlt hat, also muss da mehr dahinterstecken", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "HSM war das Erste, wofür ich als Kind wirklich gebrannt habe, also glaube mir, wenn ich sage, das wäre so ernst für mich." Ob wirklich etwas dahintersteckt oder Vanessa das Thema nur lustigerweise für den Trend aussuchte, bleibt offen.

Die "High School Musical"-Reihe umfasst drei Filme, die zwischen 2006 und 2008 erschienen. Vanessas damaliger Co-Star und Ex-Freund Zac Efron (38) spielte an ihrer Seite – die beiden waren von 2005 bis 2010 ein Paar. Über ihre gemeinsame Zeit am Set haben sich beide bisher kaum geäußert. Beim zwanzigjährigen Jubiläumsevent von Disney Anfang dieses Jahres fehlten sowohl Vanessa als auch Zac. Den Meilenstein kommentierten beide jedoch separat auf ihren Kanälen. Vanessa teilte damals bisher unveröffentlichte Bilder vom Dreh und schrieb auf Instagram: "Ich kann nicht glauben, dass HSM heute 20 wird. Danke an alle, die von Anfang an dabei waren. Wir sind immer füreinander da."

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin

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Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars

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Getty Images Das Teenie-Traumpaar Zac Efron und Vanessa Hudgens