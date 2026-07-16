Kris Jenners Mutter MJ Campbell ist mit 91 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus dem Kardashian-Clan: Mary Jo Campbell, die Mutter von Kris Jenner (70), ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Unternehmerin teilte die herzzerreißende Nachricht jetzt persönlich mit ihren Fans – in einem langen, emotionalen Post auf Instagram. Darin erinnerte sie an ihre Mutter, die sie liebevoll Mommy MJ nannte, und beschrieb den Verlust als unermesslichen Schmerz. "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mommy MJ genommen", schrieb Kris und fügte hinzu: "Es gibt keine Worte, die jemals beschreiben könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie tief der Schmerz des Abschieds ist."

In ihrem bewegenden Abschiedspost würdigte Kris ihre Mutter als das Herzstück der Familie. "Meine Mama war das Herz unserer Familie. Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich zählt – die Familie bedingungslos zu lieben, freundlich zu sein, für die Menschen da zu sein, die man liebt, und keinen gemeinsamen Moment als selbstverständlich zu nehmen", schrieb sie. Besonders dankbar zeigte sich Kris auch für die täglichen Gespräche, die sie mit ihrer Mutter geführt hatte: "Ich werde unsere täglichen Gespräche vermissen, dein Lächeln, dein Lachen." Und weiter: "Wenn ich meine Kinder und meine Enkelkinder anschaue, werde ich in jedem von ihnen für immer Teile von dir sehen."

Mary Jo Campbell war der Kardashian-Jenner-Familie nicht nur privat, sondern auch dem breiten Publikum vertraut. Als Großmutter von Kris' sechs Kindern – darunter Kim (45), Kourtney (47), Khloé (42) und Rob Kardashian (39) sowie Kendall (30) und Kylie Jenner (28) – war MJ ein fester Bestandteil des Familienlebens, das in der Realityshow The Kardashians festgehalten wird. Kris selbst machte in ihrem Abschiedspost deutlich, wie prägend ihre Mutter für sie war: "Es gibt keinen Teil von mir, der nicht durch dich geformt wurde. Und wenn ich in meinem Leben irgendetwas richtig gemacht habe, dann deshalb, weil ich mein Leben damit verbracht habe, so zu leben, dass du stolz auf mich sein könntest."

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Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Instagram / krisjenner Mary Jo Campbell

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