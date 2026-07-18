GloRillas Schwester will sich mit ihrer Mutter versöhnen

Zwischen der Rapperin GloRilla (26) und ihrer Schwester Scar Face Woods brodelt es gewaltig – und der Familienstreit hat mittlerweile auch ihre Mutter in Mitleidenschaft gezogen. In einem Interview mit TMZ sprach Scar Face, die auch unter dem Spitznamen BroRilla bekannt ist, offen über die eskalierte Fehde zwischen ihr und der berühmten Schwester. Dabei stellte sie klar: Ihre Mutter, die von Fans liebevoll Mama Rilla genannt wird, möchte sie unbedingt wieder an ihrer Seite wissen. Dafür ist ihr das Interview sogar ein bewusstes Mittel zum Zweck – sie hofft, dass es die Mutter erreicht und die Türen für eine Aussprache öffnet.

Mama Rilla sei alles andere als begeistert davon, dass private Details aus ihrem Leben im Rahmen des Geschwisterstreits an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das bereue sie zutiefst, sagte Scar Face gegenüber TMZ. Ganz anders sieht die Lage allerdings mit GloRilla aus. Ihre Schwester habe ihr viele "fiese" Dinge angetan und sei im Streit "bis zum Äußersten" gegangen. Eine Versöhnung mit Glo schließt Scar Face kategorisch aus: Sollte sich die Rapperin bei ihr melden, würde sie sofort den Notruf wählen.

GloRilla, bürgerlich Gloria Hallelujah Woods, wurde 1999 in Memphis, Tennessee, geboren und zählt heute zu den bekanntesten Rapperinnen der USA. Sie feierte ihren Durchbruch im Jahr 2022 mit dem Hit "F.N.F. (Let's Go)" und konnte seitdem zahlreiche Erfolge feiern. Neben ihrer Musikkarriere ist sie auch als Schauspielerin aktiv.

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