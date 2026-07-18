WM-Star Erling Haaland golft oberkörperfrei auf Luxusjacht

Oben ohne und mit dem Golfschläger in der Hand: Erling Haaland (25) genießt seinen Urlaub vor der sizilianischen Küste in vollen Zügen. Der Stürmer von Manchester City wurde am 16. Juli fotografiert, wie er auf dem Oberdeck einer Luxusjacht Golfbälle ins Meer schlug – und seinen durchtrainierten Körper zeigte. Mit von der Partie war sein Teamkollege Sander Berge, der ebenfalls mitspielte. Später zogen die beiden Sportfreunde Rettungswesten und Helme an und drehten eine Runde auf Jetskis. Das zeigen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen.

Doch damit ist der Spaß noch nicht vorbei: An Bord der Jacht hingen auch Geburtstagsdeko und Happy-Birthday-Girlanden – ein klarer Hinweis darauf, wen Erling dort feierte. Seine Partnerin Isabel Haugseng Johansen war am 15. Juli 22 Jahre alt geworden. Die beiden sind seit 2021 ein Paar und haben gemeinsam einen Sohn, der im Dezember 2024 zur Welt kam. Isabel ist übrigens selbst Fußballerin. Erst kurz vor dem Jachttag hatten Erling und Isabel gemeinsam die Dolce & Gabbana Alta Sartoria Show besucht. Die entspannte Zeit auf See hat jedoch ein Ende: Für den Fußballstar stehen schon bald wieder Ligaspiele mit Manchester City an. Ende Juli und im August geht es für den Klub wieder los.

Wie sehr Erling auf Luxus steht, wird auch durch eine weitere Vorliebe deutlich. Denn der Manchester-City-Star sorgt auch mit seiner riesigen Hermès-Sammlung für Schlagzeilen. Laut Hello! soll seine Luxustaschenkollektion insgesamt rund 437.000 Euro wert sein. Darunter befinden sich mehrere Haut-à-Courroies-Modelle, kurz HAC. Einzelne Teile wie ein schwarzes Multi-Pocket HAC 40 sollen demnach rund 61.000 Euro kosten, das HAC Rock Black etwa 59.000 Euro. Auch zwei limitierte "Endless Roads"-Taschen wurden genannt, angeblich haben sie einen Wert von jeweils rund 39.000 Euro.

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Instagram / erling Erling Haaland, Fußballprofi

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Imago Erling Haaland im Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England in Miami Gardens

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Instagram / isabellaa Erling Haaland und Freundin Isabel während der WM 2026

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