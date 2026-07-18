Nach Chiara-Trennung: Fedez ist erneut Vater geworden

Babyglück bei Fedez (36): Der italienische Rapper ist erneut Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Giulia Honegger hat der Musiker einen Sohn bekommen, der am 16. Juli im Krankenhaus San Raffaele in Mailand zur Welt kam. Mehrere emotionale Bilder teilte Fedez jetzt auf seinem Instagram-Account und machte die Geburt damit öffentlich. Dazu zeigte er sich mit Giulia und dem Neugeborenen ganz innig, gibt seiner Partnerin einen Kuss auf die Stirn und legt zärtlich die Arme um den Kleinen. Italienische Medien wie das Magazin Gente berichten, dass der Junge Edoardo Lupo heißt. Für Giulia ist es das erste Kind, für Fedez bereits Nachwuchs Nummer drei.

Zu den Fotos schrieb Fedez laut seinem Social-Media-Post: "Eine so große Freude". Auf einem der geteilten Bilder ist außerdem eine Kinderzeichnung zu sehen, die die Familie zeigt. Darauf ist auch der Spitzname "Edo" zu lesen, der als Hinweis auf den Namen des Babys gewertet wird. Aus seiner früheren Ehe mit Chiara Ferragni (39) hat Fedez bereits zwei Kinder, Sohn Leone und Tochter Vittoria. Nach dem Ende der Beziehung hielt der Rapper sein Privatleben deutlich stärker aus der Öffentlichkeit heraus und veröffentlichte persönliche Einblicke zuletzt nur noch gelegentlich.

Giulia Honegger, die in der Modebranche als Unternehmerin arbeitet, war schon vor Monaten an Fedez' Seite zu sehen. Damals machten erste gemeinsame Aufnahmen des Paares die Runde, nachdem die Ehe des Rappers mit Chiara gescheitert war. Die Trennung von Fedez und Chiara hatte damals für viele Schlagzeilen gesorgt. Heute stehen bei dem Musiker vor allem familiäre Momente im Mittelpunkt. Mit Leone und Vittoria hatte er bereits zwei Kinder, nun wächst seine Patchworkfamilie mit Baby Edoardo Lupo weiter.

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Instagram / fedez Rapper Fedez mit seinem Kind und Partnerin Giulia

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