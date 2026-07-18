Nicht eingeladen: Blake Lively ist von Taylor tief getroffen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Jawort gegeben – und das in einem ganz großen Rahmen: Am 3. Juli feierten die beiden ihre Hochzeit im Madison Square Garden in New York City, mit einer Gästeliste von über tausend Personen. Zu den Feiernden gehörten laut OK! unter anderem Tom Hanks (70), Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51), Cara Delevingne (33), Brad Pitt (62) und Dakota Johnson (36). Wer jedoch fehlte: Blake Lively (38) und ihr Ehemann Ryan Reynolds (49). Laut dem Magazin Closer soll Blake das Fernbleiben von der Traumhochzeit ihrer langjährigen Freundin besonders hart getroffen haben.

Ein Insider berichtete Closer, dass Blake gehofft hatte, eine Einladung zu erhalten: "Es gab all diese Gerüchte, dass sie vielleicht eingeladen werden könnte, und natürlich hat sie ihre Hoffnungen daran geknüpft, weil sie alles dafür geben würde, das zu reparieren – aber das ist offensichtlich nicht passiert." Die Quelle schilderte außerdem, wie schmerzhaft der Anblick der Gästeliste für die Schauspielerin gewesen sei: "Zu sehen, wie Gigi, Cara und all die Menschen, denen Blake früher so nahestand, mit Taylor feiern – ohne sie – war eine brutale Erinnerung daran, wie sehr sich die Dinge verändert haben." Gleichzeitig kursiert jedoch eine ganz andere Version der Geschichte: NewsNation berichtete, dass Blake und Ryan sehr wohl eingeladen gewesen seien, die Hochzeit jedoch aus eigenen Stücken abgesagt hätten – um nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Der Hintergrund des Dramas: Taylor und Blake galten lange als beste Freundinnen, bis es zwischen ihnen zu einem Zerwürfnis kam. Laut Closer soll Blake eingeräumt haben, einen Fehler gemacht zu haben, als sie Taylor in einer Textnachricht als einen ihrer "Drachen" bezeichnete – sie empfinde aber nicht, dass dieser Fehler schwer genug gewogen habe, um eine mehr als zehn Jahre lange Freundschaft zu beenden. Ein Insider ergänzte gegenüber dem Magazin: "Ryan tut alles, um ihre Stimmung aufrechtzuerhalten, aber es ist einfach sehr, sehr schwer – vor allem, weil da diese unterschwellige Angst ist, dass sie das für immer verfolgen wird." Blake versuche, sich nichts anmerken zu lassen, doch laut der Quelle sei die Situation "absolut verheerend" für sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, 2026