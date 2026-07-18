Dritte "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel: Tom Kaulitz schämt sich

Kurz vor dem Release der neuen Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" haben Bill (36) und Tom Kaulitz (36) in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" Fragen ihrer Community beantwortet – und dabei so manches Pikante aus dem Nähkästchen geplaudert. Besonders Tom ließ dabei eine überraschende Aussage fallen: Er schämt sich für einige Szenen der neuen Staffel – und zwar nicht wegen sich selbst, sondern wegen seines Bruders. Als Bill ihn fragte, ob er etwas bereue, antwortete Tom trocken: "Für dich!"

Konkreter wurde Tom, als er auf einzelne Szenen der neuen Doku-Staffel zu sprechen kam. "Episode zwei finde ich ganz schön krass", verriet er – ohne dabei ins Detail zu gehen. Auch eine Streitszene bereitete ihm sichtlich Bauchschmerzen: "Der Streit, da haben wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert." Bereits in Staffel zwei habe es eine ähnliche Situation gegeben, die ihn nachträglich beschäftigt habe. Was ihn dabei besonders störe, sei der Gedanke, "wenn die Leute dich so hässlich sehen", sagte er in Richtung seines Bruders. Normalerweise sei es nur er selbst, der mitbekomme, wenn Bill "ausflippt" – das könne er gut aushalten.

Bill sieht das Ganze deutlich entspannter. Er bereue nichts: "Ich glaube da nicht so richtig dran, was zu bereuen. Ich finde, das gehört doch dazu." Authentizität hat für die Zwillinge oberste Priorität – selbst in hitzigen Momenten. Zwar hätten sie grundsätzlich die Möglichkeit, die Kamerateams wegzuschicken, doch laut Bill hätten sie das "ungelogen noch nie gemacht". In Staffel drei fragten sogar die Kameraleute selbst, ob sie die Kameras ausmachen sollten – Bills Antwort: "Nein, halt drauf." Tom hingegen war in dem Moment so aufgebracht, dass er nur sagte: "Mir doch schei*egal." Den lustigsten Moment der Dreharbeiten hatte für Bill übrigens eine Produzentin geliefert, die begeistert rief: "Geil, die pfeifen aus dem letzten Loch, draufhalten!"

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026