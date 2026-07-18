Nach UK-Treffen packt Harry nun über Charles und Meghan aus

Bei der Time100 Sports Gala in New York City sorgte Prinz Harry (41) für eine freudige Überraschung: Der Herzog von Sussex tauchte unerwartet bei dem Event auf und plauderte dabei ausgiebig mit den Gästen über seine Familie. Wie Page Six exklusiv von einem Insider erfuhr, soll Harry dabei auch ein Update zu seinem Vater König Charles III. (77) gegeben haben – und das klingt vielversprechend. Demnach soll er gegenüber Gästen verraten haben, dass es dem König, der seit 2024 gegen eine bislang nicht öffentlich bekannte Krebserkrankung kämpft, sehr gut gehe.

Auch über seine Frau Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sprach Harry ebenfalls an dem Abend. Die Familie sei nach ihrem kurzen Besuch in Großbritannien "glücklich" zurück in ihrer Wahlheimat Kalifornien, so der Royal laut dem Insider. Besonders schwärmend äußerte er sich über seinen Nachwuchs: "Die Kinder wachsen wie Unkraut", soll Harry einem Gast gegenüber gesagt haben. Abseits der Familien-Updates lieferte er auf dem roten Teppich gegenüber Page Six außerdem einen kleinen Kommentar zum Sport: Er sei "natürlich" enttäuscht darüber gewesen, dass England im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit 1:2 verloren habe. Zudem traf er bei dem Gala-Abend auf NBA-Legende LeBron James (41), mit dem er Hände schüttelte und für Fotos posierte.

Harrys Auftritt bei der Gala folgte unmittelbar auf ein besonderes Familientreffen in England. Der Buckingham Palast hatte bekannt gegeben, dass König Charles III. und Königin Camilla (79) Harry, Meghan und die Kinder in Highgrove House empfangen hatten – das erste Mal seit 2022, dass Charles seine Enkelkinder zu Gesicht bekam. Bei der Gala hielt Harry außerdem eine Rede über die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verwundete Veteranen, die er 2014 ins Leben gerufen hatte. "Sport ist nicht nur Unterhaltung und Wettkampf; Sport ist Medizin", sagte er dabei. Harry hatte seine royalen Pflichten 2020 niedergelegt und lebt nun gemeinsam mit seiner Familie in Montecito in Kalifornien.

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026