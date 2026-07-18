Josh Duhamel verkauft L.A.-Luxusvilla für sein Wildnis-Leben

Josh Duhamel (53) hat seine Villa in Los Angeles zum Verkauf angeboten – und das aus gutem Grund: Der Schauspieler hat der Großstadt schon längst den Rücken gekehrt. Das Anwesen im Stadtteil Encino im San Fernando Valley steht für 2,5 Millionen Euro auf dem Markt. Die rund 307 Quadratmeter große Immobilie, die ursprünglich aus dem Jahr 1962 stammt, bietet vier Schlafzimmer, dreieinhalb Badezimmer sowie einen Panoramablick auf die umliegenden Berge. Draußen warten ein großer Pool, eine Feuerstelle, ein eingebauter Grill sowie diverse Lounge- und Essbereiche auf künftige Bewohner.

Makler Thomas Atamian von Coldwell Banker Realty schwärmt laut Fox News von dem Objekt: "Es ist selten, eine Immobilie zu finden, die dramatische Architektur, moderne Ausstattung und vollständige Privatsphäre makellos miteinander verbindet. Das entscheidende Merkmal dieses Hauses ist seine Lage. Es bietet von fast jedem Winkel aus atemberaubende Aussichten auf die Berge." Josh zieht jedoch den Umzug in die Wildnis Minnesotas dem Stadtleben vor. Dorthin ist er mit seiner Frau Audra Mari (32) und seinem Sohn Shepherd gezogen. Sein zwölfjähriger Sohn Axl, den er mit seiner Ex-Frau Fergie (51) hat, besucht die Familie regelmäßig. Im Mai bekam das Paar außerdem Töchterchen Rocca.

Das Leben abseits der Zivilisation hat es Josh angetan. Gegenüber Parade beschrieb er seine neue Heimat so: "Das nächste Geschäft ist 40 Meilen entfernt. Wenn wir erst einmal dort sind, geht es wirklich darum, dass alle füreinander sorgen – Erinnerungen schaffen, Zeit mit Familie und Freunden verbringen." Gegenüber People beschrieb er seinen Rückzugsort sogar als "Doomsday Cabin" und verriet lachend, er sei "wahrscheinlich zu 70 Prozent" bereit für den Weltuntergang – mit viel Wald, frischer Luft und einem Platz, den er irgendwann an seine Kinder weitergeben möchte: "Es geht nicht um Luxus. Es geht um Familie. Es geht um Vermächtnis."

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Imago Josh Duhamel bei der Premiere von "London Calling", September 2025

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Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, Juni 2023

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Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler