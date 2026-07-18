Wegen Social Media: Jill Lange steckt in Identitätskrise

Jill Lange (25) hat sich in einem ehrlichen Video auf Instagram an ihre Follower gewandt und offen über eine persönliche Krise gesprochen. Die TV-Bekanntheit beschreibt darin, dass sie sich mitten in einer heftigen Identitätskrise befinde und merke, wie sehr sie sich als Mensch verändere. "Ich merke einfach, dass ich mich als Mensch total verändere, dass ich meine Werte und meine Erwartungen vom Leben komplett verändere", sagt sie in dem Clip. Obwohl sie vieles erreicht habe, wovon sie einst geträumt hatte, habe ihr der Erfolg nicht die erhoffte Erfüllung gebracht.

Im Mittelpunkt ihrer Selbstreflexion steht dabei auch Social Media. Jill beschreibt, wie sehr sie sich im Netz zuletzt fremdgesteuert gefühlt habe – sie habe Dinge nicht mehr getan, weil sie sich richtig anfühlten, sondern weil sie gut performen würden. "Du genießt selbst die kleinen Momente einfach nicht mehr, weil du dir einen Sonnenuntergang anguckst und gleichzeitig denkst: Okay, das ist jetzt etwas, was ich mit meiner Community teilen könnte", erklärt sie. Das wolle sie ändern. Ihr Ziel sei es, ihr Leben außerhalb von Social Media aufzubauen und dabei authentisch zu bleiben: "Ich möchte aus einem inneren Gefühl herausposten und nicht mehr, weil ich unter Druck stehe." Sie betont aber auch, dass sie das Erstellen von Content und den Austausch mit ihrer Community weiterhin liebe.

Für Jill war die vergangene Zeit ohnehin schon turbulent. Die 25-Jährige hatte vor einigen Monaten ihre Trennung von ihrem Freund Marvin öffentlich gemacht und erklärt, dass die Situation für beide Seiten nicht leicht sei. In der Videobeschreibung zu ihrem aktuellen Post schreibt Jill, sie merke, "dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich erreichen möchte, und dem, was mich wirklich erfüllt." Sie strebe nun mehr nach Sinn als nach Erfolg und wolle ihr Leben nicht länger von einem Algorithmus abhängig machen.

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Instagram / jill_langee Jill Lange, Juli 2026

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Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

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Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr Partner Marvin, 2025