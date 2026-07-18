Giulia Gwinn bestätigt Trennung von Constantin Frommann

Liebes-Aus bei Fußballstar Giulia Gwinn (27): Die Kapitänin der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft und ihr langjähriger Partner Constantin Frommann sind getrennt. Das bestätigte die 27-Jährige nun gegenüber der Bild: "Conni war, ist und bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben", erklärte sie in dem Statement. Und weiter: "Die gegenseitige Wertschätzung bleibt bestehen, auch wenn unsere Bindung als Paar nicht mehr besteht." Damit ist eine jahrelange Beziehung zu Ende gegangen.

Erste Anzeichen für das Liebes-Aus gab es bereits im Mai, als Giulia bei der Meisterfeier in München die Schleife ihres Dirndls auf der linken Seite trug – was laut bayerischer Tradition signalisiert, dass man Single ist. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll Constantins Auszug aus der gemeinsamen Wohnung ebenfalls schon eine Weile zurückliegen. Auch auf Social Media zog er einen Schlussstrich und löschte alle gemeinsamen Bilder. Abseits der Trennungsnews kämpft Giulia derzeit um ihr sportliches Comeback: Im April zog sie sich eine schwere Schulterverletzung zu und musste sich einer Operation unterziehen.

Kennengelernt haben sich Giulia und Constantin während ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Freiburg. Der 28-jährige Ex-Keeper musste seine eigene Fußballkarriere 2023 wegen irreparabler Hüftschäden beenden. Giulia hingegen ist weiterhin aktiv: Seit 2019 spielt sie beim FC Bayern München und feierte dort bisher fünf Meistertitel sowie zwei Pokalsiege. Mit der Nationalmannschaft stand sie 2022 im EM-Finale und gewann 2024 bei den Olympischen Spielen Bronze.

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Imago Giulia Gwinn mit Constantin Frommann nach dem 1:0 gegen Spanien, August 2024

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Imago Giulia Gwinn feiert mit dem FC Bayern München Frauen die Meisterschaft in München, Mai 2026

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Getty Images Fußballspielerin Giulia Gwinn, Juli 2025